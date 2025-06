Guies del Parc d’Aigüestortes demanen que es deixin de fer les visites guiades gratuïtes

Imatge de la zona del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Govern.cat)

L’Associació de Guies Interpretadors del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici demana que “es retiri amb urgència” l’organització de sortides guiades gratuïtes que preveu estrenar el parc mateix aquest estiu. El col·lectiu creu que “serà competència deslleial” de l’administració pública cap als guies professionals que es guanyen la vida com a autònoms o amb petites empreses.

Des de l’Associació s’afirma que d’aquest anunci ja se n’han fet ressò oficines de turisme i agències de viatge, i temen que es pot convertir en “un efecte crida que incrementi la massificació del Parc encara més”, a banda de provocar “que deixin de contractar les activitats dels guies professionals”. L’anunci segueix a les xarxes i des de l’associació insisteixen a demanar de “negociar solucions que no perjudiquin a ningú”.

Des de la direcció d’aquest espai protegit han justificat l’organització d’aquestes sortides gratuïtes perquè tenen “la sensació que la majoria dels visitants s’apropen als llocs més emblemàtics del Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici i no aprofundeixen en l’excursió”. Ara, per a revertir aquesta situació, el Parc vol oferir visites de franc cada matí i tarda dels mesos de juliol i agost. Per tal que els excursionistes més experimentats puguin aprofundir en la visita s’editarà una mini guia amb tota la informació d’habitats, espècies o llocs d’interès del Parc que es podrà portar a la motxilla.

Aquestes activitats seran en un horari concret i tot i ser gratuïtes s’hauran de reservar prèviament. Aquestes sortides les farà personal del Parc Nacional. Es tracta d’una prova que començarà aquest estiu. Es començarà pels mesos de juliol i agost. Durant aquest període el Parc rep més de 260.000 turistes.