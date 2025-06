L’Arxiu Nacional enceta la celebració dels 50 anys amb una jornada sobre el futur de l’arxivística

Cartell anunciador de l’activitat (SFGA)

Aquest any es compleixen 50 anys de la creació de l’Arxiu Nacional d’Andorra i, per a celebrar aquesta efemèride, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha previst un seguit d’activitats al llarg del segon semestre. Aquest proper dimarts, 17 de juny, coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius, tindrà lloc la primera d’aquestes activitats, una jornada centrada en el futur de l’arxivística i els reptes als quals s’enfronten els arxius per a adaptar-se a les necessitats actuals de la societat i l’ús de les noves tecnologies.

Aquesta jornada, organitzada pel Departament de Patrimoni Cultural, vol ser un punt de trobada amb els arxivers del país i una celebració adreçada a totes les persones interessades en la preservació i gestió del patrimoni documental.

Se celebrarà a la sala dels emissors de Ràdio Andorra, de 9 h a 15 h, i comptarà amb les ponències dels arxivers Ramon Alberch, un dels grans especialistes en arxivística a escala internacional, que farà la conferència, Els arxius: entre el marc legal i les exigències de la societat; i Julio Quílez, director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, que parlarà sobre Datificació, coneixement i innovació: noves eines al servei de l’Arxivística en una societat líquida; i amb una taula rodona en la qual els convidats, juntament amb Lídia Arbués, responsable de l’Arxiu Nacional, debatran sobre el futur dels arxius. La jornada es clourà amb una visita guiada a Ràdio Andorra.

Les persones interessades a participar-hi poden confirmar l’assistència al número de telèfon 844 141 o bé a través del correu electrònic cultura@govern.ad.