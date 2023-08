Canvis ambientals que afecten la seguretat alimentària

Un plat amb el dibuix d’un peix fet amb microplàstics (iStock)

El canvi climàtic té un impacte notable en l’alimentació. La paradoxa és que algunes iniciatives per a reduir aquest impacte també poden afavorir l’aparició de nous riscos de seguretat alimentària. Experts en la matèria assenyalen quins seran els principals reptes en aquest camp en els pròxims anys. Aquests són alguns dels probables riscos emergents identificats pels especialistes:

Major presència de micotoxines. Les micotoxines són substàncies químiques que produeixen alguns gèneres de fongs de manera natural. L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició explica que suposen un seriós risc per a la nostra salut.

Augment de patògens que hagin desenvolupat resistències antimicrobianes. Helicobacter pylori, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae i Salmonella spp són alguns dels microorganismes que en els últims temps demostren majors nivells de resistència als antibiòtics i que posen en risc la salut de la població.

Presència de microplàstics en aliments. Els peixos, els crustacis i els mol·luscs són els animals on trobem les concentracions més altes de microplàstics.





Presència d’al·lergògens no declarats en aliments

Els ingredients o substàncies que provoquen reaccions al·lèrgiques han d’estar declarats. No obstant això, no tots els fabricants compleixen amb aquest requisit.





Problemes ocasionats pels nous hàbits de consum

A més de tots aquests problemes, els experts assenyalen altres dos riscos que estan directament relacionats amb els canvis en els models productius i els hàbits de consum:

Les intoxicacions derivades de la possible flexibilització legislativa que permeti la modificació de dates de vida útil o consum preferent, amb la finalitat de minimitzar el desaprofitament alimentari.

Els efectes adversos de la introducció de proteïnes alternatives com a presència d’al·lergògens, contaminants com a metalls o residus com a plaguicides.

Com expliquen des d’AINIA, avui dia és prioritari adoptar noves pràctiques d’economia circular que permetin un rendiment màxim del sistema alimentari global. No obstant això, aquestes pràctiques comporten l’aparició de nous riscos.





