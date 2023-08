L’arribada del nou mes d’agost 2023

Roser Rodríguez Jerez

Aquest passat dimarts, dia 1, va començar l’agost, el vuitè mes de l’any. Amb aquest nou mes també comencen noves expectatives, nous somnis. Cada dia és una nova oportunitat per a tornar a començar i, amb l’arribada d’agost, també més relaxació. Un cop entrat ja l’agost, i amb molts despatxos pràcticament buits, ha arribat un moment clau per a la reflexió.

Hi ha més temps lliure que durant la resta de l’any, amb ganes d’arribar aviat a casa per la calor excessiva del carrer. Dates per a disposar de més temps del que és habitual per a la lectura, a més de més d’oportunitats per a estar en contacte i conviure amb gent diferent del que és habitual. Sobretot és un espai, un moment dedicat a la família, i també als amics.

Són dates per a sortir d’hora, a caminar pel matí, ja sigui pel carrer o per la vora de la platja amb tota la seva esplendor, la seva magnífica calma que ens transmet relaxació i tranquil·litat. Que bonic també i que agradable és asseure’s en caure el sol per a contemplar l’ascens de la lluna en el cel estiuenc, sense núvols, en calma, apagada ja l’ardorosa calor del migdia i de la tarda.

Des de petita, l’agost sempre m’ha semblat el mes més llarg de l’any i n’estic convençuda. Tot i això, crec, personalment, que se’m fa llarg perquè el juliol té 31 dies i l’agost també. Sempre és rebut amb una gran il·lusió, doncs, a tu, t’han triat com mes de vacances.

Quin gest tan generós en brindar-nos la teva calor, això és una cosa molt bonica, que m’omple de vigor. El mes de fruites i flors, praderies que vesteixes amb els més bells colors. Afortunada em sento, agost, un mes estimat per molts, ets el més escollit.

Vostès que opinen?