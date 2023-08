OpenChat, el ChatGPT privat per a la web de la teva empresa

L’OpenChat, ideal per a webs d’empreses i organitzacions (frimufilms / freepik)

Els xatbots són cada vegada més habituals en les pàgines web més diverses per a substituir als FAQs (sigles, en anglès, de “preguntes realitzades sovint”) en la comesa de prestar assistència a les preguntes dels visitants sobre els continguts que aquestes emmagatzemen, però fer-se un a la mesura sembla un somni a l’abast solament de qui s’ho pot permetre.

OpenChat és un servei en línia que ens permet crear, gratuïtament, un xatbot amb una base de coneixement que parteix dels continguts del nostre lloc web, ja siguin aquests en format HTML estàndard, com PDFs emmagatzemats en el servidor i enllaçats des de les diferents pàgines que componen el lloc, de manera que és adequat per a websites d’empreses i organitzacions que disposen d’una gran quantitat de documentació.

La inscripció en el lloc web d’OpenChat és fàcil i ràpida, podent fer-la amb el nostre compte de Google i, a partir d’aquí, i de forma totalment gratuïta, podem crear xatbots d’una forma molt fàcil mitjançant la guia d’un assistent.

Aquest, simplement ens preguntarà la direcció del lloc web que volem mapejar i, a partir d’aquí, iniciarà l’escaneig, generant la base de coneixement que podrem interrogar com a usuaris (en anglès), i utilitzant per a això el model de llenguatge GPT-3/4. També generarà un breu codi JavaScript que haurem d’inserir en el nostre lloc web per a oferir el xatbot als nostres visitants.

Des de l’interior del mateix gestor d’OpenChat, podrem provar com funciona la nostra creació, ja amb els continguts escanejats, gràcies a l’ús del mateix codi JavaScript que genera, integrat en la pàgina.

Malgrat que, de moment, no hi ha rastre de cap opció de pagament, és molt probable que aquesta acabi sortint algun dia per alguna part per a deixar accedir a l’usuari a funcionalitats més avançades del xatbot, ja que en els diferents textos continguts en el lloc web, ens trobem algunes referències a l’opció gratuïta, la qual cosa deixa a entendre que en algun moment hi haurà una opció de pagament.

Si no volem utilitzar el servei en línia, i preferim tenir el xatbot molt més delimitat i modificar-lo d’acord amb les nostres necessitats, també podem recórrer a la descàrrega del codi font des d’un repositori de GitHub, per a instal·lar-lo en un servidor propi.

La facilitat de realitzar preguntes complexes a un xatbot perquè busqui les respostes a través d’una gran quantitat de continguts, és que podem qüestionar-lo utilitzant llenguatge natural, d’una forma molt més còmoda i delimitant bé la pregunta perquè la resposta sigui més concisa.

En canvi, buscar els continguts que ens interessen en un document llarg com una FAQ, moltes vegades pot ser una experiència desesperant.





Per Tecnonews