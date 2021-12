Caminal-Vinyes-Guillamet guanyen la classe 2 de les “4 hores de Lleida 2021”

Melchor Caminal, Joan Vinyes i Quim Guillamet, al volant de “l’indestructible” VW Golf 2.0, van completar el 22 Open Resitència off-road, 4 hores de Lleida, com a vencedors de la classe 2 i en una excel·lent 5a posició escratx. La prova va estar marcada per un fort vent que assecava ràpidament la pista. Els esforços dels membres de l’Escuderia Lleida perquè no s’aixequés pols a la pista van resultar estèrils. En aquesta ocasió regar la pista no va ser suficient per mantenir-la en les millors condicions.

La climatologia. El fort vent gran protagonista en el circuit de Lleida. Cap de setmana sense boira ni pluja a Lleida. Sens dubte, l’escenari no semblava el mateix amb les condicions climatològiques amb les quals van començar cadascuna de les dues jornades de competició. Massa bonic per a ser veritat, i van aparèixer, a partir de mig matí, ratxes d’un vent molt fort que va obligar, sobretot, a desmuntar les carpes de l’assistència abans d’hora. Així mateix, els membres de l’Escuderia Lleida es van esforçar a mantenir la pista en les millors condicions, cada vegada que sortia el SC regaven la pista, però l’esmentat element climàtic l’assecava ràpidament.

Entrenaments lliures i cronometrats: No es va poder complir l’objectiu

En el primer contacte amb la pista van poder comprovar in-situ la duresa de la pista. El fort vent, que va acompanyar a tots els presents a les instal·lacions del Circuit de Lleida, assecava pràcticament de manera immediata l’aigua que els organitzadors escampaven pel traçat.

En aquestes condicions, Caminal i Guillamet van completar les primeres voltes durant els lliures i van poder comprovar que el VW Golf 2.0 estava preparat per a afrontar la prova de la Escuderia Lleida. Seguidament, amb el cronòmetre en marxa de manera oficial, Vinyes es va situar al volant del VW amb l’objectiu de buscar una bona posició en la graella de sortida. Amb un crono de 1’04”336 es va situar en el 10é lloc, al mig de la graella.

En opinió de Vinyes: “No és una posició còmoda per a prendre la sortida però, tenint en compte les prestacions del VW, no crec que haguéssim millorat prou com per estar en llocs capdavanters. Es tracta d’una carrera de 4 hores i per tant tampoc és tan important la posició de sortida. Sóc optimista, crec que demà el VW no ens donarà problemes i podrem fer una carrera sense parades extres a boxs”.

Carrera: Les sensacions de Vinyes es van complir

La sortida es va efectuar sense problemes, encara que les primeres voltes van resultar més problemàtiques que en ocasions anteriors, en els primers 10’ el cotxe de seguretat (SC) ja va haver de sortir en tres ocasions. Després de la primera hora de competició, i d’haver fet el primer canvi de pilot, l’equip de Baporo Motorsport ja estava situat en la sisena posició de l’absoluta i en la segona de la classe 2.

La prova va continuar sense sorpreses per a Caminal-Vinyes-Guillamet que, en aquesta ocasió, van completar els seus relleus de manera regular sense haver de visitar els boxs amb problemes en la mecànica. Es van anar consumint els minuts i tot va seguir en la mateixa línia. Els problemes sí que van afectar a alguns dels rivals, la qual cosa va ser aprofitat per l’equip del VW #2, que sense desviar-se un àpex del guió van aconseguir el triomf de classe 2.

Satisfacció al final per ocupar la part central del podi, aquesta era l’opinió dels tres pilots de l’equip: “Ha estat un triomf molt treballat, hi ha mecàniques (la majoria) que són més ràpides que el VW en la recta de meta. En la continuació ens acostem i fins i tot els passem, però en la recta no tenim res a fer. En línies generals ho hem passat bé i el resultat ha estat molt positiu”. Vinyes concretava una mica més i comentava: “En el meu segon relleu, sobretot, m’ho he passat molt bé. Ens hem picat amb un rival, en la zona ràpida m’avançava ell, en la part més tècnica el passava. En fi, molt divertit”.

Caminal-Vinyes-Guillamet van deixar Lleida amb intenció de repetir, veurem…