La neu i el vent obliguen a tallar l’accés a França

Tot i que, segons informen des del Govern, es podria reobrir aquest migdia un cop s’hagi assegurat la zona. Molts turistes francesos han optat per tornar al seu país per la Cerdanya i altres han preferit esperar al Pas de la Casa fins que reobri la carretera.

El que també està tancat és el port d’Envalira i per garantir la circulació fins al Pas de la Casa el túnel d’Envalira és gratuït.

Risc d’allau de 4 sobre 5

Actualment el risc d’allau és alt, de 4 sobre 5, i es recomana evitar fer esquí fora de pista o altres pràctiques esportives a la muntanya.

On s’ha acumulat molta neu és als llocs habituals, com ara les Fonts d’Arinsal, la Portella d’Arcalís i la Guardiola de Soldeu, on s’han fet tirs preventius des de diumenge a la tarda.

També estan tancades la carretera d’accés a Arcalís i la de la Coma de Ransol.