L’Església de Sant Julià de Lòria ha emès un comunicat en el que recomana seguir i participar de la missa a través de la televisió per evitar els contagis per coronavirus. Amb aquest objectiu, i seguint les recomanacions de les autoritats, s’ha reduït l’aforament a un màxim de dues persones per banc, s’ha retirat l’aigua beneïda de les piques d’entrada i la medalla per a la veneració de la Verge de Canòlich.

De totes maneres, l’església estarà oberta cada dia des de les 9.00 hores fins a les 21.00 hores “per la visita i la pregària personal”.

El comunicat informa que s’ha suspès la Jornada de Mestres i Professors de religió de Catalunya i Andorra que estava previst celebrar el 21 de març a Sant Julià de Lòria.

“Com a cristians i bons ciutadans, la nostra màxima comprensió, col·laboració i pregària en aquests moments”, conclou la nota.