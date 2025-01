Bluesky, la nova xarxa social de moda que planta cara a X

Un home usant Internet a través del mòbil (AMIC)

Dos anys després de la declaració d’intencions d’Elon Musk de fer d’X l’epicentre de la conversa global a internet i afegir noves funcionalitats i serveis a la plataforma, la promesa ha quedat diluïda per alguns dels canvis aplicats. Un dels més importants ha estat la relaxació de les normes de moderació de continguts, que Musk ha impulsat, tal com afirma ell mateix, per a defensar la llibertat d’expressió. Amb tot, per a molts detractors, això ha acabat convertint Twitter (o X, si fem servir el nou nom de la plataforma) en un canal en què els missatges d’odi, les conspiracions i les notícies falses semblen agafar força.

Això mateix destaquen alguns mitjans de comunicació que han anat abandonant la plataforma en qüestió de dies: des del britànic The Guardian fins a l’espanyol La Vanguardia, que segueixen els passos del que ja havia fet la National Public Radio (NPR) nord-americana l’any passat. Són diversos els prestigiosos mitjans que s’aparten d’X i que exigeixen un ecosistema en què els mitjans solvents puguin competir en igualtat de condicions amb les notícies falses.

“Tal com intenten explicar algunes institucions o alguns mitjans de comunicació, l’enfocament és clar: es tracta d’una declaració d’intencions en què s’expressa un desacord amb l’entorn en què s’està convertint aquesta plataforma, que va a la deriva i que dirigeix la conversa cap al discurs d’odi o la desinformació“, explica Silvia Martínez, directora del màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).





Trump guanya, X perd

Aquestes baixes arriben quan han passat poques setmanes del triomf de Donald Trump en les eleccions dels Estats Units, i després d’una campanya en què Elon Musk ha cobrat tant de protagonisme com el que s’intueix que tindrà durant els quatre anys de mandat del magnat immobiliari: podria ocupar una cartera de nova creació, o bé un càrrec a l’ombra, en el segon govern de Trump. La proximitat temporal dels dos esdeveniments convida a pensar que darrere d’aquestes baixes hi podria haver alguna cosa més. Amb tot, almenys en el cas dels mitjans de comunicació que abandonen Twitter, sembla que la raó és exclusivament de contingut i no acaba d’encaixar amb una tendència generalitzada.

En realitat, si tenim en compte les dades d’usuaris de la plataforma, la fugida dels mitjans de comunicació podria ser un fet conjuntural. Segons Statista, Twitter va passar de 401 milions d’usuaris actius al dia el 2022 a 541,5 milions el 2023, fet que representa un creixement del 35%. L’anomenat “efecte Elon Musk” es va notar durant els primers compassos de la compra. Amb tot, sembla que la panoràmica ha canviat arran de l’entrada de l’empresari en l’àmbit polític juntament amb Donald Trump. Això se sumaria a suposats canvis en l’algoritme de la plataforma, que haurien pogut provocar un augment de la visibilitat dels missatges polítics radicals, segons un estudi publicat en la revista Nature.

De fet, un altre estudi de la Universitat de Queensland (Austràlia) revela que X hauria donat més visibilitat a missatges favorables a Trump durant la campanya electoral dels Estats Units, fet que hauria contribuït, segons els autors, a la victòria del magnat, tot i que no se sap en quina mesura. En tot cas, pel que fa a la plataforma, això es podria considerar més un inconvenient que un avantatge, pel fet d’haver-se posicionat políticament i haver perdut la pàtina de neutralitat. Segons Silvia Martínez, “no es pot deixar de banda el fet que clarament hi hagi hagut una vinculació” entre Elon Musk, X i Donald Trump. “Hi ha una connexió política molt evident i se sobreentén o es fa més explícit que l’algorisme que hi ha darrere de la plataforma pot tenir un biaix ben definit“, afegeix la profesora dels Estudis de Ciències de la Informació i Comunicació de la UOC.

En paral·lel, l’arribada de Musk va impulsar altres canvis aparentment menors, però que podrien haver tingut impacte en aquest augment de visibilitat de determinats comptes i missatges. Es tracta de la proliferació de les insígnies de verificació de pagament, que poden confondre alguns usuaris a l’hora de trobar comptes oficials, o el fet que els usuaris de pagament puguin tenir preferència d’ús i visibilitat.





Què és Bluesky i per què és el seu moment?

Com que X sembla haver-se posicionat políticament, alguns usuaris han cercat refugi a Bluesky, una xarxa social que té un any i mig de vida i que ha experimentat un creixement important d’usuaris precisament des de la victòria de Trump. Hi ha xifres que indiquen que aquesta nova xarxa social hauria guanyat uns cinc milions d’usuaris en tan sols dues setmanes (a data d’avui molts més), de manera que la xifra total -provisional- sobrepassaria els vint milions. Aquestes xifres són a anys llum de les d’X, i també estan molt lluny d’atrapar les d’algunes plataformes alternatives, com ara Threads, impulsada per Meta (propietària de Facebook, Instagram i WhatsApp), llançada el 2023 precisament per a competir amb la xarxa social de Musk.

Segons les xifres oficials, Threads va tancar el primer any de vida amb 175 milions d’usuaris mensuals, de manera que seria un rival molt més important per a X. Amb tot, a aquesta xarxa social li pesa el seu propi origen. “Threads incorpora els condicionants propis de pertànyer a una companyia amb uns criteris comercials, uns algoritmes i unes dinàmiques de comportament molt marcats pels interessos de l’empresa“, explica Silvia Martínez.

No obstant això, la idea de Threads és reproduir aquell Twitter original en què la conversa entre usuaris era la clau. És per això que, almenys fins ara, la plataforma de Meta ha prescindit d’algunes de les característiques que han acabat viciant l’ambient d’X. Una d’aquestes característiques principals és la globalitat: a Threads, la clau són els “fils”, que funcionen com a espais més aviat privats que serveixen per a compartir continguts amb contactes específics. Mastodon, una altra alternativa a Twitter, fa una cosa semblant: es basa en servidors o grups que tenen les seves pròpies normes, de manera que són els propietaris d’aquestes sales els que decideixen fins on es pot arribar. Això dificulta que els missatges d’odi puguin penetrar en llocs pensats per a un debat sa, ja que aquestes petites comunitats autoregulades s’encarregaran de decidir qui mereix continuar dins el grup i qui ha de ser expulsat.

Per contra, l’èxit de Bluesky es deu al seu origen, i no pas a qüestions de tècnica o de funcionament d’aquesta plataforma. El fundador d’aquest “clon” de Twitter és Jack Dorsey, que havia estat fundador d’aquesta mateixa xarxa social cap al 2006. De fet, Dorsey va començar el projecte Bluesky després de plegar de Twitter l’any 2021, amb l’objectiu de llançar una xarxa descentralitzada que emulés la plataforma que havia creat inicialment per a permetre que la gent expressés les seves idees i mantingués converses. Bluesky és físicament molt semblant a Twitter, i també ho és pel que fa al funcionament. Això són punts a favor per a convertir-se en un refugi natural per als usuaris que abandonen X. “El que manifesten els usuaris és que hi ha una tendència cap a aquesta visió nostàlgica del que era Twitter originàriament, en què es facilitava una conversa no tan marcada pels criteris d’un algoritme“, apunta la professora. A més, “sembla que la nova plataforma dona certa autonomia o capacitat de control perquè l’usuari pugui dissenyar la seva pròpia experiència d’ús i pugui marcar les seves preferències de filtratge dels continguts del feed“, afegeix, la també investigadora del grup GAME.

L’experta també subratlla que, pel fet de tenir una base d’usuaris més limitada, és més difícil trobar-hi “soroll” o continguts tòxics. Amb tot, la mateixa plataforma té problemes per a gestionar un volum inesperat d’usuaris nous: si durant tot el 2023 es van rebre 360.000 notificacions de missatges potencialment problemàtics, actualment se’n registren 42.000 al dia. La plataforma ja treballa per a reforçar els protocols i els sistemes de verificació per a evitar convertir-se, realment, en el nou Twitter, sempre que Elon Musk no torni a sorprendre amb un nou gir de guió que canviï la història a favor seu.







Recomanacions per a una bona experiència a les xarxes socials

Si decideixes quedar-te a X

-Tingues cura de la salut mental. No entris en discussions estèrils amb perfils que probablement són bots amb objectius específics. Potser és millor debatre en privat amb persones que valorin realment la teva opinió. Tampoc no alimentis els odiadors (haters) ni contribueixis a la difusió de desinformació i dels discursos d’odi compartint aquesta mena de continguts o interactuant amb aquests usuaris.

-No confiïs sistemàticament en tot el que vegis a les xarxes socials. La realitat sempre és més complexa, i hi ha nombroses forces que convergeixen en aquestes plataformes per a intoxicar l’opinió pública. Comprova pel teu compte tot el que llegeixis a les xarxes socials per a assegurar-te que és veritable i actual. Tingues present que la intel·ligència artificial pot dificultar aquests processos a través d’imatges, vídeos o àudios manipulats.

-Verifica sempre que un perfil aparentment oficial ho és realment. Les nombroses insígnies de verificació d’X fan difícil trobar els perfils oficials. Si tens dubtes, dirigeix-te a les fonts originals, com ara els webs d’aquests mitjans, persones, empreses o institucions, a fi de comprovar quin és el perfil oficial.





Si optes per migrar a Bluesky

-No et pensis que a Bluesky, Threads o Mastodon tot el que llegeixis serà sistemàticament veraç: sens dubte, les mateixes forces que competeixen a Twitter per intoxicar el discurs intentaran fer el mateix a cada plataforma alternativa.

-Explorar aquestes noves xarxes socials és positiu, i els adoptants precoços (early adopters) s’hi podran posicionar bé. Defuig les males pràctiques per a guanyar notorietat ràpida a través de la polèmica i la viralitat: això només contribuirà a contaminar aquests ambients. Actua amb sinceritat, honestedat i racionalitat. No et posis al mateix nivell que els usuaris que han acabat contaminant Twitter.

-Protegeix la teva privacitat. Aquestes noves xarxes socials ofereixen un catàleg d’opcions de privacitat més gran. Aprofita-les per a protegir-te i evitar que els teus missatges i les teves opinions arribin a persones inadequades. Amb tot, tingues en compte que això no vol dir que t’hagis de tancar dins de “filtres bombolla”: el contacte amb altres idees i punts de vista sempre és positiu. Cerca la manera d’equilibrar la protecció i l’obertura cap a noves visions. Es pot fer.





Per social.cat