Biomassa per als equipaments esportius de la Seu

El poliesportiu de la Seu (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana treure a concurs públic les obres de construcció de la xarxa de calor amb biomassa per als equipaments esportius del municipi, així com també de la instal·lació d’una bomba de calor per a l’escola de Castellciutat. Pel que fa a la xarxa de calor amb biomassa a la zona esportiva municipal, es construirà una nova edificació annexa al costat oest de l’edifici del pavelló poliesportiu, on s’ubicarà una caldera que alimentarà el Palau d’Esports, el Pavelló Poliesportiu, la Pista Polivalent i els vestidors del Camp de Futbol. L’import aprovat per a aquestes obres és de 427.349,54€.

La caldera de biomassa permetrà substituir la generació de calefacció i l’aigua calenta sanitària que actualment consumeixen aquests equipaments a través de sistemes amb combustibles gasosos, gasoil o electricitat. El combustible que ara s’utilitzarà serà estella forestal, preferentment estella de proximitat amb l’objectiu de garantir la minimització de la petjada de carboni produïda en el seu transport.

Respecte a l’aprovació de licitació de les obres d’instal·lació d’una bomba de calor d’aerotèrmia per a l’escola de Castellciutat, l’import de les mateixes és 67.935,04€.