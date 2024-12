Govern destina més d’un milió d’euros a les beques per a l’ensenyament obligatori per al nou curs

Alumnes acompanyades de les mares entrant a l’escola (SFGA / arxiu)

El Govern ha aprovat destinar 1.163.275 euros a les beques per als escolars de maternal, primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional no superior a Andorra, així com de les beques dels estudiants a l’estranger que cursin els estudis obligatoris. Aquests ajuts donen cobertura a 1.312 estudiants del país. D’aquesta manera, l’Executiu referma la voluntat de millorar el poder adquisitiu de les famílies i garanteix la igualtat d’accés a la educació dels infants i joves del país.

Concretament, 882.847 euros s’han destinat a les beques de menjador escolar, 236.342 euros als ajuts per a fer front al pagament del material escolar, 40.671 euros per a les beques de transport escolar, 1.400 euros per als ajuts al desplaçament, 1.509 euros per a fer front al pagament de la residència per als estudiants a l’estranger i 1.555 euros a les beques matrícula.