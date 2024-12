Adjudicada la construcció dels habitatges públics de lloguer assequible a l’avinguda del Pessebre d’Escaldes

Render de l’edifici de 34 pisos a l’avinguda del Pessebre d’Escaldes (SFGA)

El Govern ha aprovat l’adjudicació de la primera fase dels treballs de construcció d’habitatges públics de lloguer assequible a l’avinguda del Pessebre, 60, d’Escaldes-Engordany. Els treballs els realitzarà la constructora Pidasa Serveis per un import d’1.600.521,63 euros i un termini d’execució de cinc mesos.

La construcció d’aquest edifici, que tindrà 34 pisos, és una iniciativa conjunta del Govern i del Comú escaldenc. Al març del 2023, van signar un conveni de col·laboració mitjançant el qual l’Executiu es compromet a fer realitat l’edificació en una parcel·la de prop de 800 metres quadrats cedida gratuïtament per la corporació.

Mentre que el Comú s’ha fet càrrec del cost de l’excavació de la parcel·la, així com de la construcció de l’aparcament de l’edifici i de la planta baixa –són espais que quedaran a disposició comunal–, l’aixecament de sis plantes residencials, just sobre l’estructura de base del Comú, l’assumeix el Govern.

El futur edifici de l’avinguda del Pessebre es preveu que estigui enllestit el 2026 i se sumi a la resta d’immobles que aniran nodrint el parc públic d’habitatge de lloguer a preu assequible, que, segons les previsions, en un termini de tres anys podrà comptar amb més de 400 pisos. Aquesta és una peça més en l’estratègia polièdrica que el Govern està duent a terme per a donar resposta a la problemàtica de l’habitatge i que en troba altres puntals en mesures com la pròrroga dels contractes de lloguer fins el 2027 o el Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge.

El Consell de ministres, a més, ha acordat la cessió de la gestió de l’edifici de 23 pisos de lloguer assequible situat a l’avinguda Sant Joan de Caselles, 99 de Canillo, a l’Institut Nacional de l’Habitatge per a la seva propera adjudicació. En aquest cas, és un bloc de lloguer que consta de 5 plantes i de 17 pisos d’1 habitació i 6 de dues.