Àxel Esteve guanya el segon l’eslàlom FIS de Kronplatz i millora punts FIS

Àxel Esteve ha tornat a aconseguir aquest dimecres un gran resultat. Si ahir era tercer a l’eslàlom FIS de Kronplatz (Itàlia), aquest dimecres ha estat el guanyador en una cursa en què, a més, ha marcat 26.01 punts d’ahir.

Lluny quedaran ja els més de 30 punts FIS (32.27) que es marquen en l’última llista publicada per la FIS, per a la següent, la 14a llista, aquests números d’Àxel Esteve seran molt inferiors. I tot, gràcies a dos dies de molt bon esquí de l’andorrà a Kronplatz, en una doble cita per a ell molt profitosa, amb una tercera i una primera posició, i els corresponents punts: 27.58 ahir i 26.01 avui.

Esteve ha obtingut el tercer millor temps en la primera mànega, però es marcava una segona mànega molt bona en què feia el millor registre de tots i se situava líder. Al final, el seu temps de 1.33.69 no l’ha pogut millorar ningú, i s’ha imposat amb un marge de 0.21 sobre el segon, el noruec Oscar Zimmer, i 0.46 sobre el tercer, el suec Fabian Ax Swartz.

Així mateix, Àlex Rius ha estat 14è en una cursa en què en la primera mànega assolia el 12è temps, i que en la segona, amb el 14è parcial, sumava un temps total de 1.36.55, a 2.86 d’Esteve.

Per la seva part, Xavier Cornella, que en la primera mànega se situava 19è, no ha pogut completar la segona baixada.

Àxel Esteve, esquiador: “Avui ha tornat a ser un bon dia. Finalment, he acabat amb la victòria de la carrera. Confirmo el bon esquí d’ahir i d’aquests dies, així que supercontent. Encara milloro més els meus punts FIS, així que encara sortiré una mica abans en Copa d’Europa. Només desitjo continuar esquiant així de fort i arribar amb aquest nivell a les pròximes Copes d’Europa”.

Roger Puig assoleix un molt bon 7è lloc al segon entrenament de descens als Mundials

Ha arribat un dels moments més importants de la temporada per a Roger Puig, que es troba a Lillehammer en la disputa dels Campionats del Món.

L’andorrà ha sumat dos dies d’entrenaments oficials de descens, on ha aconseguit marcar el 14è temps a la primera jornada, i el 7è aquest dijous. Demà és el torn per a la competició pura en aquesta especialitat.

Roger Puig, esquiador: “Avui al segon entrenament de descens ens hem tirat més a fons, i el resultat ha acompanyat. Un bastant millor temps i una posició dins del top10. Estic molt content perquè veig que l’objectiu del top15 cada cop és més a prop i és assumible. Demà toca repetir l’actuació d’avui. Avui hem tingut bon temps, i espero que demà també surti aquest sol”.