Àxel Esteve, tercer a l’eslàlom FIS de Kronplatz

Àxel Esteve s’ha reivindicat aquest dimarts amb un gran resultat, premi al seu esforç durant tot aquest temps. L’andorrà ha estat tercer a l’eslàlom FIS de Kronplatz, una prova amb molt nivell que li ha reportat 27.58 punts, millorant els seus actuals 32.37 que marca l’última llista de la FIS.

Esteve ha fet una primera mànega més tímida, on ha estat el 7è temps, mentre que en la segona ha sortit a per totes i ha assolit el segon millor temps. Això l’ha deixat un crono total de 1.35.04, a 0.04 del noruec Oscar Zimmer i l’israelià Barnabas Szollos, que han empatat en la primera posició amb 1.35.00 els dos.

Amb aquest resultat FIS, en la pròxima cita de Copa d’Europa (Vaujany, 20 i 21 de gener) Àxel Esteve millorarà dorsal, amb la qual cosa augmenten les opcions de poder fer un millor resultat i acostar-se a l’objectiu del top30 en aquesta competició.

Pel que fa a Xavier Cornella i Àlex Rius, no han pogut completar la primera mànega.

Així mateix, també s’ha disputat la cursa femenina, on Íria Medina no ha pogut finalitzar la primera mànega en quedar fora a la zona del pla.

Àxel Esteve, esquiador: “Avui ha sigut un gran dia d’esquí, la veritat. He aconseguit fer dues mànegues sòlides, dues mànegues amb intensitat. La primera he estat un pèl lluny, en la 7ª posició, amb el meu esquí una mica tímid, però a la segona he intentat ficar més intensitat, provar de fer un esquí més efectiu, com estava fent últimament als entrenaments, i al final ha pagat. He acabat tercer amb una bona segona mànega, i confirmo els meus millors punts que he fet fins a dia d’avui a eslàlom, així que molt content i amb ganes de continuar esquiant fort”.

Yago Antes, entrenador: “Estem contents. És un bon dia per a l’Àxel. A la primera mànega ha estat una mica tímid, amb pressió de la cursa perquè sap que està esquiant bé però ho ha de demostrar en carrera. La segona l’ha esquiada com ha estat esquiant aquests dies als entrenaments. Un bon dia per a ell. A més, aquests pocs punts que baixen semblen pocs però ens faran guanyar uns 15 o 20 dorsals en la següent Copa d’Europa i amb aquests dorsals sempre serà molt més fàcil estar on volem, que és entre els 30, que és el nivell que creiem que està i que pot arribar a esquiar”.

Cande Moreno, 9a i 18a als entrenaments de la Copa d’Europa de descens

Doble cita de la competició continental, demà dimecres dia 12 i dijous 13, a Orcières-Merlette. Avui s’han celebrat a Orcières-Merlette (França) dues sessions d’entrenaments del descens de la Copa d’Europa femenina, amb la presència de Cande Moreno.

Després que ahir se suspengués el primer dels entrenaments oficials, avui han tingut lloc dues baixades. A la primera, Cande Moreno ha finalitzat amb el 9è temps amb 1.27.91, a 1.15 del millor registre que ha estat per a la neozelandesa Alice Robinson (1.26.76).

Al segon descens de la jornada d’entrenament d’avui, Moreno ha estat el 18è temps amb 1.28.18, a 2.65 del millor temps que ha estat per a l’austríaca Christina Ager, amb 1.25.53.

Demà dimecres i el dijous estan previstes les dues Copes d’Europa de velocitat.

Cande Moreno, esquiadora: “Estic contenta dels entrenaments, perquè a més crec que tinc marge perquè a la segona he comès bastants errors. Em noto bé sobre els esquí, no tinc mal d’esquena i la pista m’agrada i la neu està bé”.