Salazar demana per les baixes dels docents que no s’estan cobrint

La consellera general i presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, ha entrat aquest dimecres una pregunta oral urgent amb relació a la cobertura de les baixes per incapacitat laboral (o altres) dels docents.

Salazar ha recordat les declaracions que va efectuar el passat dimarts 11 de gener la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, on afirmava a la premsa que es compta amb suficients candidats interins per cobrir les baixes actuals així com la de docents que la puguin agafar en els dies vinents. Per aquest motiu, la consellera socialdemòcrata ha demanat quines són aleshores les raons que justifiquen que hi hagi baixes que actualment no s’estan cobrint.

Així mateix, el president del grup parlamentari, Pere López, també ha entrat aquest dimecres una pregunta oral amb caràcter urgent sobre la candidatura dels Pirineus als Jocs Olímpics d’Hivern de 2030. López ha sol·licitat al Govern que expliqui quina és la seva posició respecte a una possible participació d’Andorra en aquesta candidatura i quins contactes i comunicacions de caràcter oficial s’han dut a terme sobre aquesta qüestió.

Les dues preguntes orals hauran de ser contestades per l’executiu durant la sessió del Consell General prevista per a aquest dijous a les 16 hores.