The Ministers of Pastime actua a la Seu en el marc del FeMAP

La formació The Ministers of Pastime oferirà aquest dimecres, 13 d’agost, a la Seu d’Urgell, el concert “Phantastic Kapellmeisters. El floriment de l’stylus phantasticus a la cort vienesa del segle XVII”. L’actuació, que tindrà lloc a la Sala de Sant Domènec, a les vuit del vespre, inclourà obres del violinista austríac Johann Heinrich Schmelzer, l’organista greco-italià Giovanni Valentini i el violinista italià Antonio Bertali.
Els intèrprets seran Ignacio Ramal (violí i direcció musical), Sara Balasch (violí), Ángela Moro (violí i viola), Alaia Ferran (viola), Marc de la Linde (viola de gamba), Guillermo Turina (violoncel), Alberto Jara (contrabaix), Jeremy Nastasi (tiorba) i Joan Seguí (clavicèmbal i orgue).
La cort de Viena, marcada per la cruenta guerra dels Trenta Anys, és testimoni del floriment de l’stylus phantasticus. Valentini, Bertali i Schmelzer hi van ocupar, successivament, la plaça de mestre de capella, i van ser els pilars del desenvolupament d’aquest nou estil musical. Influenciats per l’escola veneciana i l’òpera del nord d’Itàlia, i gràcies a una estreta relació amb els seus respectius emperadors i benefactors, tots tres compositors van gaudir d’una gran llibertat creativa que els va permetre perfeccionar aquest nou estil compositiu a partir de l’experimentació i la imaginació.
El concert, en el marc del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), anirà precedit d’una visita guiada a La Seu Medieval, que sortirà a les 18.30 hores des de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. L’activitat ofereix recorregut pel centre històric de la capital de l’Alt Urgell, que permetrà als assistents endinsar-se en l’imaginari medieval i conèixer l’estètica romànica, el món feudal, el poder de l’Església i el paper de la Seu d’Urgell com a referent de la identitat pirinenca.