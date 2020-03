La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i la cap de l’Àrea de Museus, Marta Planas, han presentat aquest dimarts el balanç de visites durant 2019 als museus i equipaments culturals que formen part de la Taula de Museus, l’organisme que aglutina bona part de les infraestructures presents al país. Així, la xifra total de visitants registrats és de 191.281persones, dada que representa un augment significatiu respecte dels darrers dos anys, amb 179.974 el 2018, i 181.203 el 2017.

Pel que fa als equipaments més visitats, encapçala la llista el Museu Fàbrica Reig, a Sant Julià de Lòria, la Casa de la Vall, a Andorra la Vella i el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany. Els tres han millorat també les estadístiques respecte a l’any precedent.

La nota de premsa inclou museus tant de titularitat pública (estatal i comunal) com privada i mixta. Enguany no hi figuren les dades del Museu Carmen Thyssen Andorra (que tot i formar part de la Taula de Museus, presenta les dades en finalitzar les seves exposicions, i aquestes temporalment no coincideixen amb el període anual), ni tampoc hi figuren les estadístiques de l’Andorra Romànica ni de l’església de Santa Coloma, que han passat a ser integrats a l’Espai Columba. Per contra, s’afegeix al llistat el Camí Hidroelèctric d’Engolasters.

Quant a l’afluència als museus i monuments gestionats pel Ministeri de Cultura, ha estat de 109.998 persones (62.838 als museus i 47.160 als monuments). Aquesta xifra suposa també, segons Planas, “un increment notable respecte dels dos anys precedents”, en què es van comptabilitzar 108.888 i 106.643 visites, respectivament. En el cas dels museus, tal com ha explicat Planas, “es deu, sobretot, a la posada en funcionament precisament de l’Espai Columba”. També cal destacar l’augment significatiu de visitants, del 7%, a la Casa de la Vall.

Pel que fa al dels monuments, es manté la tendència continuista, i destaca especialment l’augment de públic a Sant Climent de Pal, on l’entrada va esdevenir gratuïta i l’increment de l’emblemàtica església de Sant Joan de Caselles, que ha registrat un creixement de gairebé un 6%.

El Santuari de Meritxell és un dels espais més emblemàtics del país i una referència per als estrangers visiten Andorra. Els aparells instal·lats que permet recomptar automàticament el nombre total de persones que s’hi apropen, ha permès comprovar que des del 2016 les xifres sempre han estat superiors als 110.000 passants anuals. Aquest 2019 n’ha comptabilitzat 176.141. De totes aquestes persones, 16.063 van dur-hi a terme la visita guiada els mesos en què el servei de guies culturals va estar en funcionament.

Es presenta la col·lecció de llibrets pedagògics “Els museus donen joc”

Durant la roda de premsa la ministra també ha presentat la iniciativa “Els museus donen joc”, una col·lecció de vuit llibrets pedagògics, un per a cadascun dels museus de gestió estatal i el Santuari de Meritxell. Aquests llibrets curts presenten tot un seguit de passatemps i trencaclosques per als més petits, especialment pensat per infants d’entre 6 i 12 anys, perquè els puguin resoldre després d’haver visitat els museus.

Segons ha explicat la seva creadora, Olga Armengol, “els llibres han estat concebuts expressament per visitar els museus en família i posar després a prova els coneixements adquirits, a més d’aportar una nova mirada al relat d’aquests espais i que la informació perduri més enllà de la visita”. Així, Presenten busquen estimular la curiositat dels més petits i ensenyar-los més aspectes del passat i el patrimoni andorrà. El preu serà de 0,50 cèntims d’euro si es compren per separat o de 3,5 euros si s’adquireix tota la col·lecció.