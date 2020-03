Andorra Telecom ha presentat aquest dimarts la nova oferta de prepagament mòbil, que ofereix als usuaris preus més ajustats, més prestacions i més comoditat en la gestió. Si fins ara el preu inicial mínim era de 30 euros amb pagament per ús, ara passa a ser de 9 euros amb la tarifa S. Aquesta modalitat inclou 20 minuts de trucades nacionals i 1 GB de dades. L’altra tarifa, anomenada M, contempla 60 minuts de trucades nacionals i 3GB de dades nacionals.

El portaveu de la companyia, Carles Casadevall, que ha informat als mitjans de la nova oferta en roda de premsa, ha comparat les prestacions amb l’anterior model: “El cost de 20 minuts de trucades nacionals i el consum d’1GB d’Internet era de 15,2 euros en lloc dels 9 que costarà ara. Pels clients amb un ús intensiu és una tarifa molt més atractiva i còmoda ja que permet el pagament de manera automàtica cada mes”.

Els actuals titulars de la tarja de prepagament tenen l’opció de continuar amb el mateix sistema o passar-se a la tarifa mensual. Sigui quina sigui la modalitat que triïn, també en sortiran beneficiats ja que les recàrregues permetran uns consums superiors i tindran més temps de validesa. Com a exemple, 1 giga extra tenia un cost de 10 euros i 15 dies de durada, mentre que ara es pot contractar per 9 euros amb una validesa d’1 mes.

Un altre dels canvis destacables és que abans els clients només podien recarregar 15, 30 o 60 euros amb una validesa màxima de 7 mesos, i en canvi a partir d’ara, es

podrà recarregar a partir de 5 euros amb una validesa de sempre 12 mesos per qualsevol import.

Des del punt de vista de la gestió hi ha avantatges per garantir una millor experiència. Els canals digitals d’Andorra Telecom, l’app i la zona client del portal, permeten que el client s’autogestioni el servei i faci seguiment del seu consum. També es digitalitza la relació amb els 11 punts on es pot contractar la nova oferta amb un procés d’alta i d’autentificació sense paper. Aquesta facilitat de gestió “fa que sigui un excel·lent producte no només per a la gent del país sinó també pels turistes i visitants habituals que volen disposar de trucades o dades quan estiguin a Andorra a un preu molt competitiu”, ha destacat Casadevall.