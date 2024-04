Andorra i Islàndia posen en marxa el Programa de Mobilitat Juvenil

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i l’homòloga d’Islàndia, Thórdís Kolbrún Reykfjörd (SFG)

El Govern, a través del Ministeri d’Afers Exteriors, continua amb la promoció i posada en marxa de noves iniciatives per a promoure l’intercanvi d’experiències, que beneficien un millor coneixement de les diverses cultures i realitats més enllà de les fronteres andorranes. És per aquest motiu que, aquest dijous, s’inicia un nou Programa de Mobilitat Juvenil entre Andorra i Islàndia. Aquest, permet als nacionals andorrans i als nacionals islandesos l’oportunitat d’enriquir la seva experiència amb la residència i treball al país de destí respectiu.

La iniciativa està adreçada als joves d’entre 18 i 30 anys i facilita als qui ho sol·liciten l’obtenció d’un permís de residència i treball per un període màxim de 12 mesos. El programa permet als joves experimentar de primera mà la vida, la cultura i el mercat laboral d’un altre país, enriquint així el seu desenvolupament personal i professional. Els joves interessats poden consultar tots els requisits i sol·licitar participar al programa en aquest enllaç: https://www.exteriors.ad/ca/work-and-holiday-ca.

La posada en marxa de la iniciativa, amb un total de 25 places disponibles, està dissenyada per a enfortir les relacions bilaterals i obrir noves oportunitats per als joves, alhora que permet complir amb els objectius establerts pel Ministeri per a enfortir relacions amb països d’arreu del món. El Programa de Mobilitat Juvenil es posa en marxa gràcies a la signatura que es va dur a terme el passat mes de setembre del Protocol d’entesa entre la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i l’homòloga d’Islàndia, Thórdís Kolbrún Reykfjörd.

Amb la posada en marxa del nou Programa de Mobilitat Juvenil, Andorra ja disposa d’un total de sis iniciatives per afavorir la mobilitat dels joves amb Alemanya, Canadà, el Regne Unit, Irlanda, República de Corea i Islàndia.