Arriba el moment decisiu per a les GSeries 2022

Arriba l’any nou i això és sinònim, de fred, gel, neu, i .., GSeries. En les instal·lacions del Circuit Andorra, a gairebé 2500 metres d’altitud, els elements esmentats inicialment són de vital importància perquè les GSeries es puguin celebrar en les millors condicions. Totes les categories amb les inscripcions al complet i la pista en excel·lents condicions, són els millors indicadors per a preveure que l’èxit en l’estrena del certamen 2022 de pilotatge sobre gel del Circuit Andorra està assegurat.

Precisament, sobre l’estat de les instal·lacions i en concret la pista de les instal·lacions, el seu responsable, Alex Bercianos, feia el següent comentari: “Les nevades que van caure durant la primera quinzena de desembre ens van col·lapsar en el seu moment, la pista no es distingia dels marges. Amb tot, vam recuperar la normalitat i la base que vam fer en aquells dies ens ha servit per a aguantar les altes temperatures que hem tingut últimament. A partir de mitja setmana està previst que la climatologia faci un canvi, i m’atreviria a afirmar, que els pilots que participin en la G1 de les GSeries gaudiran d’un magnífic traçat”.

Així, Bercianos afronta amb confiança l’estrena del reconegut certamen andorrà. Després de setmanes d’intens treball les instal·lacions es troben en perfectes condicions per a rebre als participants en les GSeries, però és que a més les inscripcions a aquesta G1 han superat les expectatives previstes. Així ho comentava: “Havíem previst 16 pilots per cadascuna de les categories i la realitat ha estat molt positiva. En les categories 2RM i SBS s’ha superat la quantitat de pilots mentre que entre els GIAND no es poden superar els 16 pilots, pel fet que hi ha vuit vehicles disponibles”.

Els 4 campions del 2021 disputaran la G1 de la present temporada

GIAND. José “Cohete” Suarez (Elegant Driver) i Nil Solans (PCR Sport), pilots rellevants en el món dels ral·lis, ja van protagonitzar duels espectaculars en la passada edició de les GSeries. És de suposar que en aquesta temporada, el frec a frec entre ambdós pilots donarà moments de màxima expectació. En aquesta edició s’unirà a la lluita pels triomfs parcials i, perquè no, del campionat, Alex Español “Sito”, que l’any passat va dominar la categoria de 2RM i que després de proclamar-se campió de la Copa d’Espanya de Ral·lis de terra 2RM, ha decidit fer el salt a la categoria reina del gel.

Com acostuma a ser habitual, també formaran part de la graella de sortida d’aquesta categoria, de manera puntual, pilots de renom que volen mesurar-se amb els assidus al campionat.

El CLIO ICE TROPHY debutarà amb dotze pilots inscrits.

2 Rodes Motrius (2RM). En aquesta categoria es podran veure, amb tota seguretat, lluites molt ajustades entre pilots molt joves que fan els seus primers passos en el motorsport contra veterans, potser en altres especialitats, que aprofiten les particularitats del pilotatge sobre gel per a mantenir el ritme de competició de cara a la temporada vinent.

Side by Side (SBS). La bona inscripció inicial, amb tota seguretat, augmentarà amb algun pilot que s’animarà amb la temporada iniciada. No hi ha dubte que els espectaculars moments que ha ofert aquesta categoria en el traçat del Port d’Envalira es repetiran.

Caldrà veure si algú aconseguirà superar a Ian LePoitier, un espectacular pilot que ha demostrat en diverses ocasions que, en condicions normals, és molt difícil de batre. Una vegada més serà el defensor del títol.

ICE Gladiators (Motos): La categoria, organitzada conjuntament amb la Federació Motociclista d’Andorra, tindrà com a pilot a batre a Christian España. El seu germà Xavier, Alfredo Gómez, entre d’altres, intentaran aprofitar qualsevol lapsus del campió per a superar-lo.

Les GSeries 2022 es posaran en marxa, en el traçat habitual del Circuit Andorra, el dissabte (dia 8) a les 16.00 hores, amb la disputa de les mànegues d’entrenaments lliures de cadascuna de les categories.

L’inici de les diferents finals està previst a les 20.30 hores mentre que els podis dels guanyadors es faran a les 23.00 hores.