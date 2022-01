Terceravia vol garantir “la màxima transparència” en les adjudicacions i contractacions públiques

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha presentat una quarantena d’esmenes al Projecte de llei de contractació pública. L’objectiu principal del grup parlamentari és “garantir la màxima transparència en els processos de contractació pública i donar seguretat jurídica al text”, explica en un comunicat de premsa.

Per aquest motiu, la formació política ha introduït modificacions als articles d’aquest projecte de llei, per “millorar la publicitat de les adjudicacions i garantir la transparència en els projectes de les administracions contractants”.

Entre aquestes modificacions, destaca l’obligatorietat de comunicar a tots els licitants la identitat de l’adjudicatari, així com l’import pel qual s’ha efectuat l’adjudicació, amb l’objectiu de garantir que l’adjudicació es fa de forma transparent i justa. També s’obliga a publicar, per part dels poders adjudicadors, “amb la suficient antelació”, els projectes que pretenen adjudicar, per tal de garantir la transparència en els projectes que desenvolupen els òrgans contractants i per facilitar la bona organització de les empreses licitadores i que tinguin una bona optimització dels seus propis recursos.

En aquest sentit, el conseller general del grup parlamentari encarregat del treball de la llei, Oliver Alis, ha assegurat que “aquest fet, probablement, ajudarà a millorar encara més el resultat final dels contractes que s’adjudiquin”.

D’altra banda, amb les esmenes presentades, el grup parlamentari Terceravia també ha volgut donar seguretat jurídica i assegurar la correcta aplicació de la llei, modificant i suprimint totes les expressions que poden portar confusions, interpretacions o a una aplicació poc precisa de la llei.

Finalment, el grup parlamentari també ha introduït canvis per assegurar la garantia jurídica de les concessions, garantint els drets i deures, tant de les administracions concedents, com del concessionari, entre altres, deixant clar que, si escau, es pot aplicar un cànon. En aquest punt, a més, la formació política proposa establir de manera més precisa les possibilitats i casuístiques perquè aquestes concessions puguin ser prorrogades.