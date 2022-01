Nova davallada de les llicències esportives del Principat, que se situen en 7.698

Durant la temporada 2020-2021, el nombre de llicències esportives del Principat d’Andorra ha estat de 7.698, un -15,4% amb respecte a la temporada anterior, de les quals 2.633 (-31,2%) formen part de federacions d’esports col·lectius, 4.266 (-3,7%) corresponen a federacions d’esports individuals i 799 corresponen a clubs històrics.

D’entre els esports col·lectius, destaquen les 1.707 llicències de la Federació Andorrana de Futbol, que disminueixen un -40,7% amb respecte a la temporada anterior. Pel que fa als esports individuals, la federació que engloba una quantitat més elevada de llicències és la Federació Andorrana d’Esquí, amb un total de 1.037 llicències esportives, un +3,8% amb respecte a la temporada 2019/2020.

Si es desglossen les llicències esportives per sexe, en la temporada 2020-2021 es constata una presència majoritària d’homes federats, amb un total de 5.708 llicències (74,1% del total i un 15,8% menys que la temporada anterior), en front de les 1.990 llicències femenines, que suposen el 25,9% restant, amb una variació del -14,5% amb respecte a la temporada passada.

Per edat, durant la temporada 2020-2021 s’enregistren 1.987 llicències esportives corresponents a menors d’11 anys (25,8% del total), 1.792 a menors d’entre 11 i 14 anys (23,3%), 1.063 llicències a persones d’entre 15 i 17 anys (13,8%) i 2.856 a persones més grans de 18 anys (37,1% restant).

Per últim, destacar que durant la temporada 2020-2021 s’han atorgat 56 beques del programa Alt Rendiment d’Andorra (ARA) a esportistes d’alt nivell, el que suposa un augment del +3,7% en relació a la temporada anterior.

Aquestes dades corresponen a l’anàlisi de les llicències federatives d’aquells esportistes que participen en competicions de forma regular. Hi ha altres llicències de veterans, d’oci i cos tècnic que no entren en l’anàlisi. Per a la temporada 2020-2021, aquestes últimes suposen un total de 3.498 llicències.