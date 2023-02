Arnau Obiols inaugura el nou cicle de concerts ‘Arrel Alt Urgell’

Cartell anunciant l’actuació d’Arnau Obiols a la Seu (Ajuntament de la Seu)

El percussionista i compositor urgellenc Arnau Obiols oferirà aquest pròxim divendres 10 de febrer, a les nou del vespre, un concert a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell per a presentar el seu quart treball discogràfic que porta per títol ‘Mont Cau’.

Mont Cau* és una passa endavant del camí encetat amb l’anterior projecte ‘Tost’, en que continua exprimint el format solo amb la veu i la bateria com a protagonistes, però també amb l’electrònica, les gravacions de camp i altres instruments com el flabiol i la guitarra.

Si Tost era un cant a la muntanya més humana, col·lectiva i anònima basant-se en el repertori tradicional del Pirineu català, Mont Cau és un cant a la muntanya física, a la part natural i profunda de la muntanya. La muntanya, la seva pregonesa, n’és la principal inspiració, és el cau on refugiar-se en un món, el dels humans, sovint hostil i descoratjador. És un àlbum dedicat a la natura, la Mare de totes les coses i, per tant, una celebració del fet de viure atents i de manera respectuosa amb l’entorn natural.

En aquesta ocasió, Arnau Obiols ha elaborat un repertori basat en músiques i lletres pròpies, però també agafant alguns textos i reflexions d’autors contemporanis com l’escriptor i artista Perejaume dels quals, juntament amb el científic ambiental Martí Boada se sentiran les seves pròpies veus. O musicant el recordatori de la mort de la seva padrina materna escrit pel seu pare, l’escriptor Joan Obiols. Continua mantenint la corda tensa amb el cant tradicional, fent l’única versió de l’àlbum, les desconegudes Cobles dels pagesos.





‘Mont Cau’, finalista Premis Enderrock

El músic urgellenc ha estat nominat per ‘Mont Cau’ com a millor disc de folk del 2022 dels Premis Enderrock de la revista que porta el mateix nom. El passat mes de desembre ja es va anunciar que l’artista de la Seu d’Urgell havia obtingut el guardó atorgat per la crítica en la mateixa categoria.

El treball d’Arnau Obiols ha estat un dels deu més votats pel públic, entre els quals també hi ha ’12 llunes’, d’Abeniara; ‘Dones d’aigua’, d’Arnau Ferrer; ‘La meitat en són mentida’, de Corrandes Són Corrandes; ‘A Tamarit!’, de Julivert; ‘El llibre vermell’, de Lauzeta; ‘Jota de morir’, de Marala; ‘Trencadís’, de l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC); ‘Ja ve l’aire!’, de Pep Gimeno ‘Botifarra’ i ‘Live Palau de la Música’, de Sabor de Gràcia.

Aquest dimecres, 8 de febrer, s’han d’anunciar els 3 finalistes de cadascuna de les categories i s’obrirà la tercera i última ronda de votació popular, que culminarà el 19 de febrer. El resultat es revelarà en directe durant la gala de lliurament de la 25a edició dels Premis Enderrock-Premis de la Música Catalana 2023, que se celebrarà el dijous 9 de març a l’Auditori de Girona.





‘Arrel Alt Urgell’

Precisament aquest concert d’Arnau Obiols obrirà el nou i ‘petit’ cicle de concerts ‘Arrel Alt Urgell’ petit cicle de concerts que aplega quatre propostes de quatre projectes musicals d’artistes i grups musicals de la comarca de l’Alt Urgell. Aquesta nova proposta musical pretén que la ciutadania pugui viure i veure grups i artistes de la Seu d’Urgell i comarca, i alhora ajudar a donar més visibilitat a quatre projectes musicals amb novetats discogràfiques.

El cicle, que s’allargarà fins el mes d’abril, proposa quatre concerts d’artistes i grups de la comarca. Així, després del concert d’Arnau Obiols, amb ‘Mont Cau’; seguirà Clàudia Colom, que actuarà el divendres 10 de març, on presentarà el seu primer disc en solitari, ‘La flor del dimoni’; el divendres 14 d’abril serà el torn del grup Sorguen, format per Ernest Pipó, ‘Pepon’ Vilarrubla i Erika Weigand, que presentarà el seu primer disc; i tancarà el cicle el grup Clavellina d’aire, format per Cati Plana i Jordi Macaya, que presentarà el seu darrer treball titulat ‘Músiques per emportar-se a illes desertes’, el divendres 28 d’abril.