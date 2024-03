Andorra s’activa per a esdevenir un destí de turisme de negocis

Una imatge del Global Mice Forum (ATV)

Primera trobada del Global Mice Forum, un acte centrat en el turisme de negocis, que ha reunit més de 90 persones, entre hotelers i organitzadors d’esdeveniments per a empreses. Una activitat pionera que pretén atreure empreses perquè facin reunions i trobades de treballadors al país.

Els organitzadors del MiceatractiusTurístics,natura, porten més d’onze anys d’experiència a Espanya, però és la primera vegada que ho fan a Andorra. S’han fet reunions entre hotels i empreses organitzadores d’esdeveniments. Amb un objectiu: “descobrir recursos per a diferents esdeveniments”, assenyala l’organitzador del fòrum, Andrés Merino.

En total hi han acudit 90 persones d’empreses d’Espanya, França i el Regne Unit. Que han pogut fer trobades cara a cara per a intercanviar opinions i reforçar llaços.

Andorra ofereix grans atractius turístics com la natura i la capacitat hotelera, però també algunes mancances, com la connectivitat, que es podrien compensar, segons alguns participants, amb altres estratègies, com per exemple “un vol de Barcelona a la Seu”, destaca una de les assistents.

El turisme de negocis és encara minoritari al país, però també té grans avantatges. “Viatja sovint en moments de baixa freqüència i aprofita les possibilitats i les instal·lacions que ofereix el país”, destaca el director de producte i nous projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres. I afegeix: “és un turista que té una despesa mitjana superior al turista vacacional”, raó per la qual es vol potenciar.