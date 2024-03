La Cerdanya: Demanen 5 anys de presó a un jove per fer tocaments a un nen de 9 anys

L’audiència de Lleida (RàdioSeu)

La Fiscalia demana 5 anys de presó per a un home acusat de fer tocaments a un nen de 9 anys a la Cerdanya el 2021. L’acusat acabava de complir 18 anys i era amic del germà de la víctima. Segons el ministeri públic, va aprofitar un cop que el menor dormia en una habitació per tocar-li els genitals.

La Fiscalia sol·licita concretament una pena de 5 anys de presó per un delicte d’abús sexual a menor de 13 anys, així com 7 anys de llibertat vigilada i que no pugui acostar-se a la víctima o comunicar-s’hi durant 10 anys. També li demana una indemnització de 10.000 euros.

El cas l’ha portat el jutjat d’Instrucció de la Seu d’Urgell i el judici serà dimecres vinent a l’Audiència de Lleida.