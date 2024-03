La Seu porta a terme, des del gener, un inventari dels habitatges buits

El centre històric de la Seu en vista aèria (RàdioSeu)

A través d’una subvenció de la Diputació de Lleida i la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), l’Ajuntament de la Seu està treballant en la realització d’un estudi per a tenir un inventari actualitzat dels habitatges buits que té el municipi, tant de propietat pública com privada.

L’empresa encarregada de dur a terme aquest inventari és Aleph Iniciativas y Organización SA, especialista en aquest tipus de serveis, amb un pressupost d’11.861.13 euros.

Jordi Mas, regidor de l’Habitatge de l’Ajuntament de la Seu, explica que “més enllà de tenir la foto real del nombre d’habitatges buits, aquest estudi ha de servir per a establir un seguit de propostes i actuacions que permetrà a l’Ajuntament de la Seu aprofundir en la problemàtica i en solucions de l’habitatge al nostre municipi”.

Una primera part d’aquest treball va començar a inicis del mes de gener que va consistir en la recopilació de dades a través del padró municipal d’habitants i els consums domèstics, especialment l’aigua. En una segona fase, a partir d’aquesta setmana s’ha començat a verificar, habitatge a habitatge, si està buit o no. Aquesta feina de verificació ha començat aquesta setmana i finalitzarà entre finals i inicis del mes que ve.

Uns dels criteris amb el qual es recolza aquest inventari és el de l’estat de l’edificació.





Diagnosi del parc vacant

Una vegada s’acabin de recollir aquestes dades, s’hauran d’indexar per a poder treure conclusions i anàlisis en referència a determinats grups o tipologies d’habitatges en funció del seu ús o propietat.

Així, es podrà distingir els habitatges per: tinença de la propietat (públic, privat -grans tenidors o particulars-); estat de l’edifici (en ruïnes, necessitat de rehabilitació, habitable); tipologia (casa aïllada, edifici urbà, etc.); proposta tècnica d’actuació als edificis públics; destacar si hi ha ocupació d’habitatges, habitatges amb construcció aturada; i si són de titularitat pública o privada. Tot això permetrà elaborar una fitxa tècnica per a cada immoble.