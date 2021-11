Andorra la Vella homenatja a Mercè Bonell, primera consellera general del país, dedicant-li un carrer

El Comú d’Andorra la Vella ha volgut retre un homenatge a Mercè Bonell Bertran, la primera consellera general del país els anys 1984 i 1985, i veïna de la parròquia. Com reconeixement a la seva tasca pionera, se li ha dedicat un carrer d’Andorra la Vella situat al voltant de la nova Seu de la Justícia (entre el carrer Prat del Rull i la Baixada del Molí, i paral·lel al carrer de la Cúria -estació d’autobusos-).

Aquest dimarts ha tingut lloc a la sala del Consell de Comú d’Andorra la Vella l’acte de reconeixement a Mercè Bonell, coincidint amb la col·locació aquests dies de les plaques que donen nom als carrers de nova creació entorn de la urbanització del Prat del Rull. A l’acte, durant el qual s’ha lliurat a l’homenatjada una rèplica de la placa del carrer que porta el seu nom, han assistit els cònsols major i menor, Conxita Marsol i David Astrié, acompanyats del cap de Govern, Xavier Espot, i de la síndica general, Roser Suñé.

La cònsol major ha volgut traslladar l’agraïment a Mercè Bonell per haver obert el camí de les dones al món de la política, un sender, ha remarcat, que “avui està molt consolidat gràcies a l’important paper que van tenir dones com la Mercè, valentes, pioneres i decidides”. En aquest sentit, Conxita Marsol ha recordat com amb el pas dels anys l’entrada de les dones en les institucions polítiques ha esdevingut una realitat i com, per exemple, tant en el passat com en l’actual mandat comunal d’Andorra la Vella hi ha hagut paritat.

També el cap de Govern ha ressaltat que el d’avui ha estat un acte “de gran rellevància” pel reconeixement a les dones precursores i emprenedores que van voler servir el país i van servir d’exemple per a futures generacions que han participat en l’àmbit polític. Xavier Espot ha considerat que la culminació de la normalitat ha d’arribar quan una dona accedeixi al càrrec de cap de Govern.

En la mateixa línia, la síndica general ha posat de manifest el fort simbolisme del reconeixement d’avui, amb la imatge de la primera consellera general al costat de la primera síndica general. Així doncs, ha volgut agrair a Bonell el primer pas que va fer per engegar una nova etapa per a les dones del país.

Per la seva banda, l’homenatjada s’ha mostrat molt satisfeta pel reconeixement i ha recordat la il·lusió i les ganes de treballar per al país que la van motivar a enrolar-se en les institucions del país. Alhora, ha celebrat l’important esclat que en les darreres dècades ha tingut la dona en política.

Consellera general i consellera de Comú d’Andorra la Vella

Mercè Bonell Bertran té 80 anys i va ser consellera de Comú d’Andorra la Vella entre els anys 1980 i 1983 durant el mandat del cònsol major Joan Samarra Vila -durant el qual va presidir la Junta d’administració-, i es va convertir en la primera consellera general de la història del Principat d’Andorra incorporant-se a la seu parlamentària els anys 1984 i 1985 en substitució de Bonaventura Riberaygua Miquel.

La decisió de reconèixer Mercè Bonell es va acordar pel Consell de Comú el 30 de setembre passat.