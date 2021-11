L’Alt Pirineu s’afegeix al projecte Àrees 5G per maximitzar la seva competitivitat

Aquest dimecres al matí s’ha presentat a Organyà una nova extensió del projecte Àrees 5G impulsat per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, i emmarcat dins de l’Estratègia 5G de Catalunya. L’Àrea 5G Alt Pirineu compta amb el suport i la col·laboració de Mobile World Capital Barcelona, la Fundació i2CAT, la Diputació de Lleida, l’IDAPA, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’Ajuntament de Tremp i la Cambra de Comerç de Lleida.

La voluntat de les Àrees 5G és potenciar l’ecosistema català de la 5G i convertir Catalunya en un pol de referència internacional al voltant d’aquesta tecnologia. En definitiva, innovar des del territori per al territori. Els seus objectius són millorar a tot Catalunya els serveis tecnològics ja existents, promoure l’ús comercial de la xarxa 5G i impulsar el seu desplegament, promovent casos d’ús i proves de concepte en entorns reals i fomentant una economia digital més enllà de les zones urbanes. Amb això s’aconseguirà dinamitzar l’economia local al mateix temps que es connecten els actors amb l’ecosistema i es promou la participació.

Per al vicepresident del Govern català i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, “la connectivitat és el nou dret social del segle XXI. Per consolidar aquest dret, i convertir Catalunya en una nació digital de ciutadans i ciutadanes apoderats, és imprescindible estendre la xarxa de fibra òptica de la Generalitat i la tecnologia 5G a tots els punts del país. L’arribada de l’Àrea 5G a l’Alt Pirineu ha d’esdevenir un gran pas a favor del repoblament, ja que ajudarà a arrelar persones i activitats al territori i afavorirà un desenvolupament econòmic i social més homogeni i equilibrat”.

Les Àrees 5G volen esdevenir estructures de llarg recorregut al territori amb un model de coinversió publicoprivada i convertir-se en punts de referència per a la disseminació i formació sobre les noves possibilitats que oferirà aquesta tecnologia i el seu caràcter facilitador, integrador i generador de nous models de negoci. A més, també són una eina per fomentar el repoblament d’aquestes zones, generant l’arrelament de talent digital per donar resposta a la transformació digital del territori.

Projecte Àrea 5G Alt Pirineu



L’Àrea 5G Alt Pirineu neix per millorar tant el benestar ciutadà com la competitivitat de les empreses a les comarques de l’Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell i Solsonès. Així ho ha expressat el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, que ha explicat que “les empreses de Lleida necessiten la 5G com a eina de competitivitat”.

A través de la realització de sessions de disseminació, workshops i projectes pilot, es donarà a conèixer a les empreses com la 5G pot ajudar a transformar la seva gestió i el seu model de negoci per ser més eficients i generar nous ingressos. A més, disposar d’aquesta Àrea 5G facilita que el territori pugui ser un espai de proves per a futurs projectes d’innovació. De fet, es pretén també fer monitoratge de les oportunitats de finançament competitiu relacionades amb els reptes i capacitats dels territoris i entitats de les diferents Àrees.

Pere Porta, director de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) ha recordat “la importància d’aquest projecte tecnològic d’abast territorial, que permetrà a les comarques de l’Alt Pirineu disposar una connectivitat de 5G com la resta de Catalunya, tot i disposar de menys de 1% de la població i de quasi el 18% de territori respecte Catalunya. Poder cooperar i transferir coneixement en àmbits claus pel Pirineu com l’agricultura i la ramaderia, o la cultura, el turisme i l’esport, han de permetre incidir positivament en la competitivitat de les empreses i sobretot, en la qualitat de vida de les persones”.

Segons Eduard Martín, CIO i director de Connectivitat Intel·ligent de Mobile World Capital Barcelona, “l’Àrea 5G Alt Pirineu servirà per millorar els sectors econòmics més rellevants de la zona a través de la tecnologia 5G. Les iniciatives que es promoguin gràcies a aquest projecte tindran un impacte socioeconòmic molt important per a la gent d’aquestes comarques. A més, ens permetrà identificar les aplicacions de la 5G que contribuiran a la competitivitat del teixit empresarial del territori, involucrant directament els seus agents i ajudant-los a detectar els beneficis d’aquesta tecnologia”.

Les àrees de coneixement on se centra la generació de casos d’ús de 5G estan relacionades amb els motors econòmics del territori: el sector de l’agricultura i la ramaderia, petits productors de muntanya, la cultura, el turisme, els esports en el medi natural, l’economia circular i la transició ecològica.

En la fase inicial de l’Àrea es preveu disposar d’un espai de cobertura indoor 5G NSA a la seu del CETAP (Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu), al Centre Cultural de les Monges (la Seu d’Urgell).

Francesc Viaplana, alcalde de la Seu d’Urgell, ha explicat que “la Seu i l’Alt Pirineu no es volen quedar enrere en el que fa a les polítiques digitals del país. Per combatre el despoblament als nostres municipis però sobretot, retenir i atraure el talent, cal aportar eines que permetin a les empreses del nostre territori ser competitives, com qualsevol altra de l’àrea metropolitana, i passa per tenir, entre altres, una bona connectivitat. És per aquest motiu que ja fa temps l’Ajuntament de la Seu treballa per fer realitat un Hub tecnològic a la nostra ciutat. Dins el marc d’aquest projecte, en una reunió amb el president de la Cambra de Comerç de Lleida, aquest ens va indicar la importància de disposar una Àrea 5G, i entenent aquesta importància, el nostre Ajuntament es va oferir al Secretaria de Polítiques Digitals per acollir l’Àrea 5G de l’Alt Pirineu”.

Per la seva part, el vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Carles Gibert, ha destacat de la implantació de la tecnologia 5G que “consumeix menys electricitat. És a dir, per una banda permetrà intercanviar dades a més velocitat i de l’altra, connectar més dispositius alhora, tot amb un menor consum energètic. El consum energètic baixarà entorn a un 90% en aquestes operacions, factor important per a estalviar energia i contribuir a la sostenibilitat i ser respectuosos amb el planeta, més encara en un entorn com el de les comarques pirinenques, que estan desenvolupant un procés de transformació del model econòmic des del respecte absolut al medi ambient, el seu principal atractiu i singularitat”.

En aquesta línia, Rosa Paradell, directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci per al sector públic de la Fundació i2CAT, afegeix que l’arrencada de l’Àrea 5G d’Alt Pirineu “ajudarà al desenvolupament de l’activitat econòmica local i a la millora de la prestació de serveis a través de la innovació en els àmbits de la mobilitat, l’accés a la salut, l’educació i el petit comerç de proximitat amb la tecnologia 5G”.

Un projecte col·laboratiu

Aquest projecte se suma a les Àrees 5G Terres de l’Ebre, Ponent, Camp de Tarragona, Penedès, Catalunya Central i Girona, presentades en els darrers mesos, i que busquen dinamitzar i digitalitzar sectors com el rural, ramader, agroalimentari, sociosanitari, comercial, logístic, industrial, turístic o energètic, entre d’altres.

L’Àrea 5G Alt Pirineu no seria possible sense la feina en conjunt de diferents institucions i actors del territori que aporten les seves capacitats i coneixements per maximitzar l’impacte de la tecnologia 5G al territori.