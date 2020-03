La Federació Catalana de Futbol ha decretat aquest dimecres la suspensió de tots els partits de futbol territorial, de totes les categories i franges d’edat, programats per aquest cap de setmana, dins de les mesures acordades per prevenir la propagació del coronavirus. Això afecta, entre d’altres, tots els equips de l’Alt Pirineu i Aran, que juguen bàsicament a Tercera i Quarta Catalana.

Així, al grup 14 de Tercera, entre els partits afectats per aquesta mesura hi ha l’Organyà-Ivars (que s’havia de jugar diumenge a les 4 de la tarda), el duel pirinenc Pobla-La Seu FC, l’Agramunt-Oliana i també el matx del CF Tremp al camp del Torà. Al grup 21 de Quarta, entre els enfrontaments previstos hi havia el Coll de Nargó-Torrefarrera i el Rialp-Andorra B. I en futbol sala, al grup 5 de Primera Catalana, el CF Castellciutat s’havia de desplaçar a la pista del Ponent Futsal Alcarràs.

Aquestes suspensions temporals afecten no només les categories amateur sinó també el futbol de base, per la qual cosa ara caldrà buscar noves dates o bé decidir què si se suspenen definitivament tots aquests partits, en funció de quants dies s’allarguin aquestes mesures cautelars. En aquest sentit, a l’àrea de Barcelona alguns clubs de formació ja han suspès tots els entrenaments per un període de, com a mínim, 15 dies.

Moltes altres federacions catalanes també han comunicat aquest dimecres mateix la suspensió provisional de bona part de les seves competicions, tot seguint les recomanacions de la Secretaria General de l’Esport. Entre aquestes hi ha les Bàsquet, Handbol, Tennis i Golf. De la seva part, la Federació Catalana d’Esports d’Hivern ha ajornat totes les competicions del seu calendari, tal com faran també la resta de federacions autonòmiques d’esquí, segons ha comunicat l’RFEDI.

Recomanacions del Govern de Catalunya per a actes esportius

La Secretaria General de l’Esport, després d’una reunió d’urgència al Palau de la Generalitat, ha fet públics aquest dimecres un seguit de recomanacions adreçades a tots els clubs esportius i federacions de Catalunya. L’òrgan del Govern aconsella:

Ajornar o suspendre les competicions i esdeveniments esportius al territori català a partir de dijous 12 de març i amb una vigència mínima de 15 dies, revisable segons l’evolució de la situació epidemiològica amb l’objectiu de minimitzar el contagi.

Ajornar o suspendre les gales, celebracions i festes de l’esport, ja siguin organitzades per entitats públiques o privades durant el mateix període de temps.

En segon lloc, per a aquelles activitats que no es puguin ajornar, les instruccions a seguir, a partir de dijous 12 de març i durant un mínim de 15 dies, són: