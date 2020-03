La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha inaugurat aquest dimecres al matí la XIX Jornada de les Ciències. Una activitat que enguany s’ha centrat en la salut i ha comptat amb el cardiòleg català Ramon Brugada com a ponent convidat. La titular de la cartera s’ha mostrat satisfeta de la plena consolidació de la jornada que, ha recordat, “va néixer amb l’esperit d’aconseguir una col·laboració entre els tres sistemes educatius”. En aquesta ocasió hi han participat uns 160 alumnes que cursen estudis de primer de batxillerat o corresponents i també una quinzena de professors.

El doctor ha fet una conferència inicial als alumnes al voltant de l’esport i la salut, amb casos d’èxit a tall d’exemple com el d’en Kilian Jornet. En aquest sentit, Brugada ha destacat la necessitat d’inculcar als joves que “cal fer esport amb seguretat i seny” i els ha parlat dels riscos cardiovasculars, que es poden controlar en part vigilant l’alimentació, l’esport i el tabac.

A banda de la xerrada inicial, la jornada també ha inclòs l’organització de vuit tallers relacionats amb les aplicacions per al món de la salut de temàtiques com la biologia, la física, la química o les matemàtiques. A més, una setantena d’estudiants de tercer i quart de segona ensenyança i segon de batxillerat han exposat, al vestíbul del Centre de Formació d’Aixovall, alguns dels treballs científics que han preparat durant el curs per tal que “la resta dels alumnes que participen en la jornada els puguin visitar i consultar”.

Com ja és habitual, en finalitzar la Jornada també s’ha programat una conferència entorn de la mateixa temàtica sota el títol “Esport amb seny” a càrrec del doctor Brugada en aquest cas oberta a tot el públic en general.