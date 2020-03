El Govern ha anunciat en la roda de premsa posterior al consell de ministres mesures excepcionals per contenir el coronavirus destinades sobretot a protegir la població més vulnerable, com la gent gran, els nens i els professionals i recursos sanitaris.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha dit que “es prenen en consonància amb els països de l’entorn però s’adeqüen a la situació d’Andorra”, on, ha remarcat, “no hi ha transmissió comunitària“. El missatge que ha traslladat és de calma. “No cal que la gent quedi aïllada a casa”, però sí “intentar evitar desplaçar-se a zones de risc“. I ha tornat a apel·lar a la responsabilitat i sentit comú de les persones.

Mesures per protegir els més vulnerables: gent gran, nens i professionals sanitaris

Entre les mesures que s’han aprovat destaca la creació d’un comitè de seguiment que cada dia analitzarà la situació i prendrà les decisions que calgui. Si van més enllà del seu abast, el consell de ministres també celebrarà reunions extraordinàries per analitzar-les.

Quant a la gent gran, s’aproven restriccions a centres sociosanitaris i de dia. En primer lloc es limiten les visites a un familiar per resident i no es permet la visita de familiars amb símptomes respiratoris, febre, o que hagin estat en zones de risc o en contacte amb algun cas probable o confirmat. En els mateixos centres s’obliga a apartar de tota activitat els treballadors amb símptomes. Es restringeix la mobilitat dels residents amb simptomatologia respiratòria aguda, se suspenen les activitats de grup, s’obliga als centres a habilitar una única via d’accés per controlar entrades i sortides, i a tenir un control de les visites. També es restringeixen els serveis de restauració als usuaris.

El Govern també ha anunciat mesures excepcionals per al personal sanitari, que haurà d’estar localitzable com a molt lluny a 8 hores de distància del país. S’anul·len congressos, formacions i cursos per aquests professionals.

En cas de sospita, el confinament domiciliari i hospitalari i la seva durada seran obligatoris quan ho estableixin les autoritats sanitàries.

Respecte els escolars, s’anul·len totes les sortides fora d’Andorra. Les mesures també comtemplen com actuar a les escoles bressol i els centres educatius.

Se suspenen tots els esdeveniments esportius amb més de 1.000 persones i també s’anul·len els desplaçaments de diplomàtics i treballadors públics.

Segons ha informat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, els experts apunten que en un termini de 10-15 dies s’espera que l’epidèmia vagi dismuint, com ha fet a la Xina. Afegeix que es desconeix si serà un virus estacional o no, però els científics indiquen que podria ser que sí “i això pot ajudar”. “El virus tolera molt malament l’ambient sec” i aquest és un factor “que ens pot ajudar”, explica.