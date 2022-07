Acord, FEDA Solucions i Electromaps, per a facilitar als usuaris la recàrrega dels vehicles

La filial de FEDA per a la mobilitat sostenible, FEDA Solucions, i Electromaps, proveïdor de serveis de mobilitat elèctrica líder al sud d’Europa, han arribat a un acord que permetrà als usuaris d’Electromaps accedir als punts de recàrrega de la via pública d’Andorra i als usuaris de FEDA Solucions obtenir els clauers d’Electromaps per a recarregar els seus vehicles elèctrics arreu d’Europa.

L’objectiu és facilitar l’arribada de turistes amb vehicles elèctrics al Principat i fomentar la imatge d’Andorra com a país que aposta per la mobilitat sostenible.

L’entesa suposa la connexió directa amb 23 punts de recàrrega de FEDA Solucions i 22 dels altres operadors de càrrega que s’hi han adherit, entre els quals, Nord Andorrà, Mútua Elèctrica, Sercensa i el Comú d’Ordino. A partir d’ara, els usuaris d’Electromaps podran trobar, accedir i gestionar la recàrrega en tots els punts de càrrega de la via pública d’Andorra, a través de l’app mòbil i el clauer de l’operador europeu amb seu a Barcelona.

A més de fer-ho de manera fàcil i segura, disposaran d’informació en temps real de l’estat del punt de càrrega, de manera que puguin saber si està en funcionament i la seva disponibilitat.

Aquesta aliança entre companyies suposa un gran avenç de la interoperabilitat amb els països veïns, ajudant als usuaris d’Andorra, Espanya i França a fer les seves recàrregues d’una manera més còmoda i ràpida. Així, es dona resposta a una demanda de molts dels usuaris de vehicles elèctrics que visiten el Principat.

El protocol OCPI, adoptat per organitzacions com Electromaps i FEDA Solucions, admet connexions directes entre els proveïdors de serveis de mobilitat elèctrica (eMSP), com és el cas d’Electromaps, i els operadors de punts de càrrega (CPO) que administren les estacions de recàrrega, com és FEDA.

De fet, FEDA Solucions continua invertint per millorar els seus serveis, no pensant únicament en la mobilitat interna, sinó també en la interconnectivitat amb Europa.

En aquest sentit, Ivan Mora, gerent de FEDA Solucions, ha manifestat en roda de premsa, que “la xarxa d’Electromaps, amb més de 230.000 usuaris i 240.000 punts de càrrega a tot Europa, és el referent dels serveis de mobilitat elèctrica i el millor aparador possible per a informar els turistes de mobilitat elèctrica sobre els nostres serveis de càrrega pública”.

Mora ha agraït els operadors de càrrega adherits la seva participació en la xarxa d’Electromaps, aconseguint així que la totalitat dels punts de càrrega pública d’Andorra estiguin disponibles per als usuaris de la plataforma.

Electromaps té com a objectiu millorar la experiència de recàrrega en tot el món, per la qual cosa acords com l’assolit amb FEDA Solucions són importants per a l’avenç de la mobilitat elèctrica. Aquest facilitarà els desplaçaments i les recàrregues de tots els usuaris de vehicles elèctrics. En aquest sentit, el project manager d’Electromaps, Luis Martín, ha declarat que “Andorra és una destinació turística important” i que “afegir els punts de càrrega de la via pública a la nostra xarxa d’interoperabilitat serà molt ben acollit pels nostres usuaris”.

Sobre Electromaps

Electromaps és el proveïdor líder en serveis de mobilitat elèctrica al sud d’Europa, amb seu a Barcelona i forma part de la companyia Wallbox. Des del 2009, és pioner en la mobilitat elèctrica, ajudant als conductors de vehicles elèctrics de tot el món a trobar qualsevol punt de recàrrega disponible, tant gratuïts com de pagament, i facilitant l’accés i abonament directament des de la seva aplicació mòbil o amb clauer RFID.

Electromaps té també un software de gestió per a tot tipus d’instal·lacions, públiques o privades. Entitats com ajuntaments, hotels, restaurants, supermercats, centres comercials, benzineres, etc. es beneficien ja de la gestió dels seus punts de recàrrega a través d’Electromaps Manager.

Electromaps es compromet amb un futur sostenible i participa en diferents programes de recerca a Espanya i internacionalment per a millorar la mobilitat elèctrica i incrementar l’ús de les energies renovables.