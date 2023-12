A Encamp, Avancem lamenta unes declaracions del síndic general

Candidats d’Avancem en una foto d’arxiu (PS)

La candidatura Avancem (PS + Independents) per a les eleccions comunals al Comú d’Encamp lamenta en un comunicat les manifestacions fetes pel síndic general, Carles Ensenyat, publicades en un mitjà de comunicació del Principat, aquest dimecres, 13 de desembre, amb la notícia que porta per títol: “El síndic entra en campanya: “Si la senyora Pujol pot treballar a Encamp és perquè s’ha fet feina”.

Segons la candidatura, “la figura del síndic general ha de vetllar per la imparcialitat”, tal com marca el reglament del Consell General, “fet que ha incomplert amb manifestacions partidistes, a més, fent al·lusions directes a la cap de llista de la nostra candidatura”.

Avancem assenyala en el seu comunicat que “en primer lloc, el M.I Síndic General ha incomplert la imparcialitat que ha de tenir la seva figura en opinar sobre unes declaracions fetes per la candidata a cònsol major d’Avancem (PS + Independents), Marta Pujol, en la reunió de poble celebrada el passat 12 de desembre a Encamp i que res tenen a veure amb la tasca de la institució que el Sr. Ensenyat representa”. Posteriorment -segueix dient la nota d’Avancem-, “el M.I. Síndic General també ha incomplert la seva neutralitat amb declaracions com -cita de la notícia-: projectes com els que la candidatura de la cònsol major, Laura Mas, defensa, fan que puguem afirmar que la nostra parròquia continuarà millorant com els últims quatre anys”.

Per aquest motiu, la candidatura d’Avancem (PS + Independents) denuncia les paraules del síndic general, les quals “considerem que són una greu falta d’imparcialitat per part de la figura més important del Consell General que no podem deixar passar i que poden perjudicar greument una candidatura d’unes eleccions comunals”.