FEDA Cultura proposa jugar a “Acuita la dinamita!”

Foto de l’arxiu de FHASA dipositada a l’Arxiu Nacional (Registre ANA/FEDA_0228)

FEDA Cultura presenta aquest dissabte, 4 d’agost, una nova versió del joc de pistes per a tota la família “Acuita la dinamita!”. El recorregut inèdit travessa zones del Camí hidroelèctric d’Engolasters que no se solen veure durant les visites guiades. A més, totes les pistes han estat actualitzades i millorades per a proporcionar una experiència encara més emocionant.

Els diferents grups de participants sortiran de la Casa dels guardes de FEDA i s’embarcaran en un viatge en el temps cap als anys 40 del segle passat per a endinsar-se en la fascinant història de l’electricitat a Andorra i viure una aventura plena de sorpreses.

El personatge central de la història és el “Gallego”, un treballador de FHASA encarregat de vigilar la dinamita destinada a la construcció del Canal Madriu. A causa de la seva distracció, n’ha perdut una part i ara necessita l’ajuda de grans i petits per a recuperar-la. Tots junts podran col·laborar en altres tasques essencials per a assegurar el subministrament elèctric del país.

L’activitat, que es farà per grups de manera esglaonada a partir de les 19.30 hores, pot ser completada entre una hora i una hora i mitja i ha estat dissenyada perquè visitants de totes les edats puguin gaudir-ne. La reserva és obligatòria i es pot fer a través del correu electrònic fedacultura@feda.ad o bé trucant al 739 111. Es recomana portar un llapis o un bolígraf i una llanterna, així com sabates còmodes per a caminar.

El joc de pistes “Acuita la dinamita!” és una de les nou propostes singulars que FEDA Cultura organitza en el marc de les Nits d’estiu als museus. Té com a objectiu apropar a la població, i en particular als infants, la història de la principal infraestructura hidràulica del país de manera divertida i diferent. Les obres de FHASA van assegurar una font d’energia renovable fonamental per al país, FEDA continua amb aquest llegat impulsant la transició energètica i la sostenibilitat.

Es pot trobar més informació del programa de les Nits d’estiu a l’agenda cultural de FEDACultura.ad.