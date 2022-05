Xerrada informativa a la Seu d’Urgell sobre els acolliments familiars

La Seu d’Urgell ha programat per a aquest dimecres, 25 de maig, una xerrada informativa sobre els acolliments familiars. La convocatòria, que abasta l’àmbit territorial de l’Alt Urgell i la Cerdanya, tindrà lloc al CETAP a les sis de la tarda i es podrà seguir també telemàticament. La finalitat de l’acte és informar dels acolliments familiars com a mesura de protecció als infants i adolescents que no poden viure amb la seva família biològica. Sempre que es pot es prioritza aquesta opció, ja que proporciona l’atenció afectiva, individualitzada, compromesa i estable.

L’objectiu de la xerrada és sensibilitzar la ciutadania i facilitar que les persones que estiguin interessades a fer un acolliment puguin iniciar el procés des de la mateixa comarca i amb el suport i l’assessorament de professionals qualificats. En l’actualitat hi ha molt poques famílies acollidores a Catalunya, i encara menys en comarques del Pirineu, la qual cosa dificulta poder comptar amb aquesta mesura per als infants i els adolescents del territori que ho necessiten.

Durant l’acte es tractarà la realitat de l’acolliment familiar, es donaran a conèixer les diverses tipologies d’acolliment, quins infants són susceptibles de ser acollits i quins són els requisits necessaris per convertir-se en família acollidora.

Per participar en la xerrada informativa, tan presencialment com online, cal fer la inscripció a través de l’enllaç: https://bit.ly/acollimentInfants. L’acte és impulsat pel Departament de Drets Socials, l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció, el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el CETAP, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’entitat Xicoia.