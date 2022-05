Espectacle amb el campió del món de trial, Toni Bou, a la plaça de l’antiga caserna de Bombers

La plaça de l’antiga caserna de Bombers acollirà aquest divendres 27 de maig a partir de les 7 de la tarda una exhibició de trial a càrrec del multicampió del món de trial, Toni Bou, i del pilot professional Jordi Pascuet, que durant l’acte presentaran els integrants del seu equip: Jordi Lestang, Gaudi Vall i l’escocès Ben Dignan -aquest darrer no hi podrà ser present a causa de la gestió del seu visat-.

Els més petits podran fer un tast del món de la motocicleta a un circuit habilitat a la plaça on podran pujar a unes minimotos elèctriques de baixa cilindrada. Els infants únicament han de saber muntar en bicicleta.

Aquesta serà, per a Toni Bou, una ocasió magnífica per donar a conèixer el món del trial a través d’un espectacle molt atractiu. El 30 vegades campió del món ha agraït la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella, patrocinador de l’X-Trial, per cedir espais on els pilots poden entrenar-se durant tot l’any.

El pilot, Jordi Pascuet, ha detallat el programa del dia que començarà a les 7 de la tarda amb el circuit de motos elèctriques per a infants. A continuació, exhibició de Trialshows amb Jordi Pascuet i Marcel Justribó; i a les 8 es presentarà l’equip Bou & Pascu Racing. L’acte es tancarà amb l’exhibició del campió del món, Toni Bou.

La consellera de Desenvolupament estratègic i comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López, ha exposat la satisfacció del Comú d’Andorra la Vella per donar suport a una iniciativa atractiva per als ciutadans, i que, en aquest cas, novament, contribueix a ser un reclam i un catalitzador d’aquesta zona comercial com és la confluència de l’eix comercial principal i l’entrada a Riberaygua i Travesseres.