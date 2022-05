La Seu d’Urgell celebra 15 anys de l’Escanyabocs, enguany l’edició més femenina

La quinzena edició de l’Escanyabocs, celebrada aquest cap de setmana a la Seu d’Urgell, ha obtingut un total de 852 participacions individuals en les diferents proves esportives: 561 homes i 291 dones. Tot i això, enguany ha estat l’edició on hi ha hagut més participació femenina, seguint la tendència dels darrers anys.

El tinent d’alcalde i regidor d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Carlos Guàrdia, afirma que “des del Servei d’Esports fem una molt bona valoració de l’Escanyabocs 2022, una edició molt especial per dos factors: hem assolit els 15 anys i hem pogut organitzar l’esdeveniment sense restriccions i amb molt bona participació. Al mateix temps, un dels aspectes que també ha marcat l’edició d’enguany ha estat l’episodi d’altes temperatures que hem tingut al llarg del cap de setmana”.

Guàrdia destaca que “l’Escanyabocs és un esdeveniment que forma part de la identitat local, tal com ho demostra la implicació del teixit associatiu i la ciutadania, tant des del punt de vista organitzatiu com participatiu. I, alhora, es consolida com un esdeveniment esportiu singular a escala pirinenca i molt ben valorat pels participants”.

Les proves en xifres

Per proves, la cursa de BTT hi ha pres part 339 ciclistes; la cursa trail ha comptat amb 192 participants; la marxa nòrdica 99 persones; l’orientació nocturna 78 participants; el raid d’aventura 69 esportistes; la prova Mini Escanyabocs 59 joves; i l’open d’escalada hi han pres part 16 esportistes.

Guanyadors Escanyabocs de Ferro 2022

Pel que fa a l’Escanyabocs de Ferro, única prova competitiva d’aquesta competició a la natura, han fet podi els i les següents esportistes:

Escanyabocs de Ferro Femení

1a classificada: Maria Miró (81 punts).

2a classificada: Sílvia Martos (66 punts).

3a Classificada: Eva Bové (65 punts).

Escanyabocs de Ferro Masculí

1r classificat: Marc Alonso (95 punts).

2n classificat: Alberto Díez-Canedo (93 punts).

3r classificat: David Ribes (81 punts).

Les classificacions de totes les proves es poden consultar a www.escanyabocs.com.