Davant la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus, una vuitantena de veïns i veïnes de la Seu d’Urgell han decidit unir-se al canal de Telegram impulsat per La Seu en Xarxa per ajudar persones vulnerables mentre duri la pandèmia del COVID-19. El col·lectiu treballarà de forma coordinada amb el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell i farà tasques de voluntariat.

El grup fa una crida a través de les xarxes socials a fer-se voluntari o demanar ajut. Per contactar-hi cal fer-ho a través del correu electrònic laseuenxarxa@gmail.com o el WhatsApp 684 221 539.

La mateixa iniciativa, impulsada per gent jove de la ciutat, també fa la difusió dels comerços locals de primera necessitat que ofereixen l’opció de fer la comanda prèvia i així evitar els temps d’espera i aglomeracions a les botigues. Els establiments que s’hi vulguin afegir cal que facin arribar la seva informació al correu electrònic neus@webandsocials.com. Així mateix, s’ofereix un espai per a tenir cura de nens i nenes, al qual es pot accedir enviant un correu laseuenxarxa@gmail.com) o un missatge de WhatsApp 653 978 100).

També l’Ajuntament d’Oliana i un grup de veïns ha anunciat que se sumen a l’ajuda solidària realitzant serveis a la comunitat. La proposta es tira endavant per atendre les persones en risc i evitar que hagin de sortir al carrer i exposar-se a la malaltia. Els interessats poden trucar al consistori (973 470 035), al mòbil 620 958 522 o bé al Whatsapp 683 350 061.

La gent gran o amb salut fràgil també tindrà ajut a Coll de Nargó, a través de la xarxa de suport que s’hi ha posat en marxa. En aquest grup s’especifica que s’ajudarà a fer la compra, anar a la farmàcia o passejar gossos. Els telèfons de contacte són el 628 90 64 15 i el 973 38 30 48.

Entitats solidàries

En l’àmbit solidari, la junta directiva de la Germandat de Sant Sebastià, reunida aquest diumenge, recorda que l’entitat va ser creada fa més d’un segle i mig arran d’una epidèmia de còlera que s’estenia arreu del país, i que “en circumstàncies difícils, la solidaritat i l’ajuda mútua han estat sempre un element clau per tirar endavant, i avui continuen tenint la mateixa vigència”. L’entitat afegeix que es posa a disposició de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i de la Fundació Sant Hospital “per oferir suport logístic i econòmic davant de la situació que estem vivint”.

En un altre ordre de coses, el Consorci per a l’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell ja ha anunciat que facilitarà gratuïtament a tots els infants amb beques de menjador que ho necessitin l’àpat del dinar durant el període de tancament de les escoles per les mesures de contenció del coronavirus. Les tasques d’ajut es duran a terme també a través del Banc dels Aliments, en què hi intervenen diverses entitats de la ciutat i voluntaris de La Seu en Xarxa.

Aquest dilluns mateix està prevista també l’activació d’un telèfon de contacte per a la gent vulnerable al seu domicili, que comptarà amb la col·laboració de l’administració i el voluntariat.