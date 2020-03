El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat aquest diumenge al vespre que els contactes en estudi per l’epidèmia de COVID-19 s’han duplicat des d’aquest matí i ja en son dos centenars. També ha exposat que hi ha 27 casos pendents de diagnòstic, el que són 8 sospites noves, una d’elles un home de 58 anys que presenta una pneumònia greu i està ingressat a l’UCI.

Martínez Benazet ha explicat que ara per ara qualsevol persona que presenti afectació respiratòria és tractada com una sospita de coronavirus, i qualsevol sospita es tracta com si fos un cas mentre no arriben els resultats analítics. Així mateix, el creixement exponencial de contactes es deu a l’increment de casos i de sospites.

En aquest sentit, el titular de Salut ha explicat que a mitjans de la setmana que ve es disposarà d’uns kits d’un sol ús que permetrà accelerar i millorar els diagnòstics i que la màquina necessària per realitzar les analítiques definitives segurament també s’avançarà una mica (s’esperava per a finals de mes). Igualment, Martínez Benazet ha anunciat un nou acord amb un altre laboratori a Barcelona per poder realitzar aquestes proves mentre no arriba la màquina a Andorra i així alliberar lleugerament l’Institut Carlos III de microbiologia, que fins ara era l’únic que realitzava analítiques pel COVID-19 per Andorra.

NOVES MESURES PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI DEL CORONAVIRUS

El Govern ha recordat que demà està prevista una reunió amb els actors econòmics i socials per buscar noves mesures que contribueixin a pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus. Igualment, també se celebrarà una reunió amb la junta de presidents del Consell General.

D’altra banda, la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla es reunirà amb els directors dels tres sistemes educatius per elaborar una guia i establir elements perquè els alumnes puguin continuar, dins les possibilitats, amb l’activitat pedagògica.

El ministre Portaveu, Eric Jover, ha informat que el telèfon 188 d’atenció per a dubtes relacionats amb el coronavirus ha atès al voltant de 1.600 trucades i que s’incorporarà un inspector de treball a l’atenció d’aquest telèfon per poder resoldre amb més agilitat els dubtes relacionats amb els drets laborals.

D’altra banda, hi ha hagut molts ciutadans que s’han interessat en col·laborar com a voluntaris per ajudar a les persones de més risc amb les activitats diàries. Jover ha agraït la voluntat d’aquestes persones i ha demanat que els interessats s’inscriguin al departament de Voluntariat mitjançant el correu electrònic joventut_voluntariat@govern.ad i des d’allí es coordinaran les necessitats juntament amb el Servei d’Atenció Domiciliària i la Creu Roja.