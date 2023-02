Visitar el Zoo del Pirineu té un valor afegit aquest febrer

El senglar, una de les moltes espècies que acull el refugi Zoo del Pirineu (Zoo del Pirineu)

Durant les 4 setmanes de febrer els visitants del Zoo del Pirineu, tenen l’oportunitat de viure una experiència única com és poder donar de menjar a algun dels animals que hi estan vivint de forma protegida. Amb aquesta acció es pretén que les persones que s’hi apropin visquin de primera mà la realitat de molts animals salvatges.

Els mesos freds, sobretot el febrer, són mesos amb molta escassetat d’aliments, i això pot acabar causant la mort dels animals. Irònicament, per a combatre el fred necessiten menjar més. És la capa de greix que els manté en una temperatura escaient per a l’època més gèlida de l’any. Durant aquestes setmanes els visitants podran col·laborar mentre se’ls alimenta.

Els responsables de la fundació volen animar a les persones a que s’apropin a visitar les instal·lacions durant el mes de febrer. No només s’emportaran la vivència extraordinària de donar de menjar a alguns dels animals salvatges del parc, sinó que també poden ajudar a cobrir part de les despeses elevades que comporta la compra d’aquests aliments amb l’adquisició de les entrades d’accés al recinte.

Val a dir que el centre, sense ànim de lucre, no té una filosofia pròpiament de zoo convencional com algunes persones podrien pensar. Gràcies al treball de l’equip que en forma part, moltes d’aquestes espècies salvatges rescatades reben atenció i es recuperen de malalties, maltractaments o incidents que hagin pogut patir. Per a aquests animals, el centre acaba esdevenint una llar, un refugi fins a la seva recuperació.

Les persones cuidadores s’encarreguen del rescat i rehabilitació de cada exemplar; fomenten l’educació ambiental entre els visitants, treballen amb fonaments científics amb l’ajut d’experts i impulsen projectes de protecció de la natura.

El Zoo del Pirineu es troba a Odèn, a la comarca del Solsonès.