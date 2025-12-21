El VPC Andorra s’imposa al CAU València en un partit d’alta exigència i és el nou líder de la lliga

El VPC Andorra Rugby XV ha aconseguit aquest migdia una victòria de gran valor esportiu i classificatori davant el CAU Rugby València, per 14 a 11, en un partit disputat aquest diumenge al migdia. El duel, intens i molt exigent des del primer minut, ha estat marcat per la igualtat, la duresa física i la tensió competitiva, amb alternatives constants al marcador. El VPC ha sabut mantenir la calma en els moments clau i gestionar el partit amb maduresa, demostrant caràcter, molt compromís i capacitat competitiva.
Tot i un inici molt ajustat, amb el marcador movent-se dins d’un marge mínim durant bona part de l’enfrontament, l’equip andorrà ha fet un pas endavant a la segona part, responent amb solidesa a la pressió del conjunt valencià i aprofitant les seves oportunitats en atac. L’esforç col·lectiu, la disciplina defensiva i el treball en equip han estat determinants per a decantar el partit.
Aquesta victòria era clau per a les aspiracions del VPC Andorra, ja que permet a l’equip situar-se líder de la classificació i reafirmar-se com un dels projectes més sòlids de la competició. Més enllà dels punts, el partit deixa una mostra clara del nivell competitiu de l’equip i de la seva capacitat per a afrontar reptes d’altíssima exigència.
Des del club es vol destacar l’actitud de tot el grup, així com el suport de l’afició, que ha estat un factor important en un partit tan dur i disputat.
El VPC Andorra tanca així l’any amb una victòria de pes, consolidant el seu lideratge i enviant un missatge clar a la lliga: l’equip està preparat per a lluitar fins al final a la Divisió d’Honor B espanyola.