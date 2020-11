Una rere l’altra

Que en la vida hi ha bons i mals moments, és evident. Que sempre apareixen oportunitats, no està tan clar. Has d’estar atent a elles i no sempre són visibles a primera vista. El nostre estat d’ànim depèn de nosaltres encara que evidentment sempre s’influencia d’allò que ens envolta. És important que controlem el nostre estat d’ànim. Com a mínim guardar la força suficient per a seguir “una rere una altra”.

Només hi ha una manera de superar i aconseguir allò que desitgem. Continuar endavant i aprofitar una rere altra totes aquelles oportunitats que ens apareixen. Fins i tot crear-les si és possible. No dic que sigui fàcil, dic que valdrà la pena.

La vida no és vida, ni es compta pels èxits, pels objectius complerts. La vida s’omple de felicitat per perseguir els teus somnis i independentment d’aconseguir-los o no tenir la capacitat de continuar somiant i perseguint-los.

No discutiré amb ningú el difícil que és aixecar-se d’una caiguda. Ho sé perfectament. Però també sé que deixar de somiar és la mort en vida. Camina sempre cap als teus somnis. Fes-ho amb més o menys energia. Dedica pocs o molts recursos a ells. Sigues prudent però viu, somriu, estima, i no permetis mai que no aconseguir el que vols et deixi massa temps enfonsat en el fang.

Com més temps es triga a sortir més s’endureix i més difícil és sortir.

