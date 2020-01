Actua Innovació i l’Innovation Center d’Skolkovo de Moscou han arribat a un acord que permetrà a una empresa del país beneficiar-se de la nova convocatòria del programa Skolkovo Softlanding d’aquest any 2020. L’empresa que sigui seleccionada gaudirà d’una estada gratuïta al Tecnopark d’Skolkovo, el més gran d’Europa, per tal d’obrir-se al mercat rus.

El director d’Actua innovació, Marc Pons, ha explicat que “l’objectiu és seguir consolidant sinèrgies amb actors internacionals en l’àmbit de la innovació i establir col·laboracions estratègiques clau per al desenvolupament de la innovació en el teixit empresarial del nostre país”.

Accés a institucions i inversors

La voluntat de l’estada que tindrà lloc el proper mes de març consisteix en donar l’oportunitat, a fins a un màxim de tres integrants de l’empresa, de gaudir d’espais de co-working al Tecnopark, del seguiment d’un gestor de projecte que els guiarà en la cerca d’inversors i de potencials socis i clients, de formacions d’alt nivell, d’accés a les institucions i autoritats que estiguin implicades en l’àmbit de la innovació i el desenvolupament de negoci i diversificació econòmica de Rússia, a més de la possibilitat d’esdevenir resident de la ciutat d’Skolkovo un cop finalitzat el programa, amb totes les condicions avantatjoses que s’ofereixen per a atreure i retenir talent.

L’acord es va començar a treballar el passat mes de maig quan l’entitat russa va convidar Actua a participar a l’Startup Village 2019 per conèixer els projectes d’innovació andorrans. Un esdeveniment per on van passar 10.000 visitants, representants de 4.500 startups de 80 països i que va comptar amb la presència de 1.000 inversors.

La convocatòria s’obre aquest divendres i poden optar-hi empreses especialitzades en eficiència energètica, TIC, biomedicina, tecnologies nuclears i espacials. L’entitat russa serà l’encarregada de triar la guanyadora. Les candidatures es poden presentar fins el 14 de febrer omplint un formulari que trobaran al web d’Actua.

Un ecosistema d’emprenedoria i innovació

La Fundació Skolkovo, es va crear el 2010 per tal de diversificar l’economia russa, creant un ecosistema sostenible d’emprenedoria i innovació, basant-se en cinc àrees de creixement potencial: eficiència energètica, TICs, biomedicina, tecnologies nuclears i espacials. L’entitat va impulsar la creació de l’Skolkovo Innovation Center, configurat per empreses i start-ups que desenvolupen noves tecnologies innovadores, des del qual s’impulsa el programa de mentoring Skolkovo Softlanding.

Més informació: https://www.actua.ad/sites/default/files/PDFs/softlanding.pdf