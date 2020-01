Carlitos Aguareles Loan té demà una cita amb la Copa d’Europa. Serà a l’estació francesa de Vars, on ahir ja va tenir un primer contacte en disputar la prova FIS.

Aguareles Loan va finalitzar en la 22ª posició en una cursa que va guanyar el suec Emil Granbom. En la primera ronda, l’andorrà va cometre una errada que no li va permetre continuar. A la segona va decidir canviar de trucs, amb la qual cosa va aconseguir assegurar, tot i no ser suficient com per entrar entre els 4 primers del seu grup. D’aquesta manera, acabava 7è del grup (eren quatre grups).

Avui s’havia de disputar la prova de Copa d’Europa, però finalment s’ha traslladat a demà dissabte.

Mijares, 41a a la Copa d’Europa de Zell am See

L’estació austríaca de Zell am See acull avui i demà dos eslàloms de la Copa d’Europa femenina, amb la presència de Carla Mijares. L’andorrana ha aconseguit la 41ª posició amb el dorsal 87.

Mijares ha sumat l’experiència de competir en la Copa d’Europa amb una primera mànega en què aconseguia classificar-se per a la segona en ser 52a. El seu temps d’aquesta mànega ha estat de 44.96, la qual cosa l’ha deixava dins. En la segona mànega, el seu crono ha estat de 45.03, el que ha sumat un total de 1.29.99, a 7.15 de la guanyadora, la italiana Marta Rossetti (1.22.84), i acabant finalment en la 41a posició.

Xoque Bellsolà, entrenador: “Tot i fer algunes errades, Carla passa les dues mànegues a baix. La carrera tenia molt nivell i ha sigut una bona experiència per anar agafant confiança en Copa d’Europa”.

Bartumeu, 36è a l’eslàlom FIS de Valgrisenche

L’estació italiana de Valgrisenche ha acollit avui el primer dels eslàloms FIS amb els joves corredors de la FAE. Roger Bartumeu ha estat 36è.

Bartumeu, amb el dorsal 92, ha acabat 36è amb 1.32.45, a 8.17 del guanyador, l’italià Hans Vaccari, que s’ha impoat amb 1.24.28. No ha finalitzat la primera mànega Ty Acosta, mentre que en la segona ha quedat fora Robert Ferrari.

FAE