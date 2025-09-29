La Policia deté un turista amb 11,3 grams de cocaïna i més de 140 d’haixix

La Policia ha detingut, aquest cap de setmana, al Pas de la Casa, un turista de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. L’arrest es va efectuar dissabte al matí després que una patrulla es desplacés fins a un domicili de la localitat encampadana alertada per una forta discussió de parella. En accedir al pis per a esclarir què estava passant, els policies van veure damunt d’una taula tres paperines amb restes de cocaïna, un bitllet enrotllat per al consum de la droga i dues plaques d’haixix dins de la caixa d’una bàscula de precisió. En total, la Policia li va comissar d’11,3 grams de cocaïna repartits en 17 embolcalls i de 140,7 grams d’haixix.
Detingut per donar positiu en la prova d’alcoholèmia
Per altra banda, aquest passat cap de setmana, la Policia ha detingut un altre home, de 47 anys, per conduir sota els efectes de l’alcohol. Se’l va arrestar la matinada de diumenge en un control a Andorra la Vella amb una taxa d’alcoholèmia d’1,86.