Un concert de VorAigua reprèn l’agenda d’activitats de la Llibreria El Refugi de la Seu

Concert de VorAigua a la Llibreria El Refugi de la Seu d’Urgell

La Llibreria El Refugi de la Seu d’Urgell reprèn aquest dissabte, 14 de setembre, la seva agenda d’activitats amb un concert de VorAigua, una proposta musical de Muntsa Moral, a la veu, acompanyada al piano per Paul Perera. L’acte tindrà lloc a les sis de la tarda, i l’entrada tindrà un cost de 5 euros.

VorAigua explora l’arrel, la mitologia i la poesia, i ofereix una invitació a deixar-se endur i emocionar-se a través d’una música íntima i vital que evoca la natura. Després del debut amb Meandres (Microscopi 22), amb el segon àlbum Boscúria (setembre 23), la formació consolida el gènere musical “silvestre”.

Cal destacar que el 21 de setembre, a les sis de la tarda, El Refugi també organitzarà un nou concert amb Odara Trio, grup que mescla la Bossa Nova i la música Mediterrània amb d’altres estils musicals com, per exemple, el flamenc.





Presentacions literàries

Pel que fa al programa d’activitats del projecte cooperatiu El Refugi, continuarà el dia 19 de setembre, a les 19 h, amb la presentació del llibre Economia Social i Feminista, a càrrec de l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran i en el marc del cicle PirineuCoop. La proposta busca contextualitzar l’Economia Feminista, l’Economia de les Cures, l’Ecofeminisme i el Feminisme Decolonial, i reflexionar, a partir de diversos articles, sobre les aportacions i dificultats de les pageses a Catalunya, els projectes d’autoorganització laboral i de suport mutu de les treballadores de la llar i les cures, i els processos de transició organitzatius feministes. Així mateix, vol exposar la denúncia del racisme burocràtic, institucional, sexista i mercantilista, la salut comunitària i les experiències d’urbanisme feminista.

La següent proposta d’El Refugi serà el 20 de setembre, a les 19 h, amb la presentació de l’obra Un segle costa amunt. Història política del ciclisme, en què hi prendran part l’autor, Ramon Usall, i l’historiador urgellenc Pau Chica. El llibre deixa constància que la crònica ciclista dels darrers cent anys es pot llegir com un fidel reflex dels esdeveniments polítics i socials. D’aquesta manera, Usall proposa un viatge de quaranta capítols -o quaranta etapes-, que recorren tot el segle passat i mostren com l’esport és també, i a vegades sobretot, una metàfora de l’existència humana capaç d’oferir claus imprescindibles per a comprendre la realitat actual.





Poesia

La darrera setmana de setembre, El Refugi programarà dues activitats més. La primera és el dimecres 27, a les 19 h, amb la presentació del llibre A revolades, de la poeta Eva Campà. L’autora donarà a conèixer la seva obra, que transporta a un món d’emocions teixides amb paraules, on cada poema és una finestra a l’ànima. L’obra recull reflexions sobre la vida, l’amor, la por i la lluita constant per a trobar el propi camí en un món incert. La darrera proposta, divendres 27, a les 18 h, anirà a càrrec de l’escriptor Miquel Carrillo, que presentarà el llibre Pollo con mangos.





Projecte cooperatiu

El projecte del Refugi desenvolupa activitats diverses i té diferents línies d’acció de treball. Les persones que hi vulguin donar suport poden fer-ho implicant-se de diferents formes. L’establiment està ubicat al carrer dels Canonges de la Seu d’Urgell, número 9.