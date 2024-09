Incendi en un edifici del carrer de la Font de la Seu amb una mascota morta

Parc de Bombers de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous a la matinada en l’extinció d’un incendi en un edifici de la Seu d’Urgell. L’avís del foc es va rebre a les 4.49 hores, a l’immoble situat al número 13 del carrer de la Font. Les flames es van originar en uns baixos on hi havia molts objectes, i el fum va pujar cap al primer pis. Una mascota va perdre la vida en l’incendi. En el moment del sinistre no hi havia ningú a l’edifici.

Al lloc dels fets s’hi van traslladar dues dotacions de la Seu d’Urgell i dues més d’Oliana i Montferrer. La retirada dels vehicles no es va dur a terme fins a les 7.38 hores.