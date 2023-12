UL + DA + ACCIÓ + Independents posa en valor la gent gran de Sant Julià

Sandra Codina i el cap de llista, Josep Majoral (Unió Laurediana)

Unió Laurediana + Demòcrates + ACCIÓ + Independents vol que Sant Julià de Lòria es distingeixi pel seu model social inclusiu i integrador, amb una atenció especial als membres més grans de la parròquia. En els darrers quatre anys, “l’objectiu ha estat donar resposta a les necessitats dels diferents col·lectius i grups d’edat, amb una especial cura per la gent gran. Es va començar a treballar fermament amb aquesta franja sobretot durant i després de la Covid, quan es va fer un seguiment exhaustiu del seu dia a dia”, apunten des de la candidatura laurediana.

Els pisos amb serveis per a la gent gran oferiran un entorn càlid i adaptat a les seves necessitats, afavorint la seva integració i benestar, i fent possible que la seva vellesa pugui ser més agradable i no hagin de marxar de la parròquia, com explica la número 2 de la llista Mireia Codina “els pisos amb serveis el que busquen és donar resposta a la gent que viu sola, que té una autonomia, però que en moments puntuals necessiten algun tipus d’atenció perquè tenen un cert grau de dependència”.

Els habitatges amb serveis “preveuen zones comunes amb espais de socialització com un menjador, servei d’atenció sanitària, un suport de fisioteràpia i, fins i tot, servei de perruqueria i podologia. El projecte compta amb zones verdes perquè la gent gran pugui tenir els seus horts fa anys que Sant Julià de Lòria tenim els horts del Ganxo i del Dau i són espais amb gran acollida per part de la gent gran, estem convençuts que aquesta vessant cal tenir-la present en el projecte, millorant així la seva qualitat de vida, assenyala la candidata.

La candidatura preveu que “aquest enfocament equilibrat entre el suport a les persones grans i la inversió en el jovent crearà un teixit social fonamentat en la cohesió i la continuïtat harmoniosa de la parròquia”. La candidatura exposa que “cal una parròquia per a tothom, diversa, inclusiva i atenta a les necessitats de tots els col·lectius”.