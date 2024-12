UdA: Tesi doctoral sobre l’ús de mòbils per al seguiment de pacients amb càncer

Carlota de Miguel Barbero defensant la seva tesi doctoral (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquest dimarts, 17 de desembre, la lectura de la tesi doctoral titulada “Transformació digital del model d’atenció assistencial d’oncologia per al seguiment dels efectes adversos del tractament amb antineoplàstics orals”, defensada per Carlota de Miguel Barbero i dirigida per Francesc García i Elvira Gea.

L’estudi avalua una prova d’implantació d’una aplicació per a telèfons mòbils intel·ligents (app) entre pacients adults amb càncer que permet fer un seguiment individual sobre la toxicitat dels tractaments amb antineoplàstics orals, redissenyant alhora el procés assistencial de farmàcia. S’hi conclou que l’ús d’una app mòbil per al seguiment dels efectes adversos dels tractaments antineoplàstics orals pot millorar notablement l’atenció sanitària i el benestar dels pacients, permetent gestionar els símptomes des de casa i mantenint una comunicació directa amb els professionals sanitaris. Això suggereix que la tecnologia digital podria ser beneficiosa per a la gestió d’altres malalties cròniques, millorant l’eficiència i l’eficàcia del sistema sanitari en general.

El tribunal de tesi ha estat format per Aleix Dorca (Universitat d’Andorra), Judith García (Universitat d’Andorra), Cristian Ochoa (Universitat de Barcelona), David Reifs (Universitat de Vic) i Miquel Àngel Senar (Universitat Autònoma de Barcelona). La tesi ha obtingut una qualificació d’excel·lent per unanimitat.

Amb aquesta ja són 27 les persones doctorades per la Universitat d’Andorra des que es va posar en marxa el programa de Doctorat el curs 2009-2010.