La Generalitat aportarà 4 M€ per a la construcció del nou edifici de l’INEFC Pirineus, a la Seu

Una façana del futur INEFC Pirineus

El Govern català ha autoritzat el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció de 4.000.000 euros a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a contribuir al finançament de la construcció de les noves instal·lacions de l’INEFC Pirineus. En aquest centre, s’hi imparteix el grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport especialitzat en esports de muntanya i riu.

El nou edifici permetrà consolidar INEFC Pirineus com un referent català, estatal i internacional en la formació de professionals en els esports al medi natural, i reforçarà el seu impacte econòmic, esportiu i social en el territori.

Amb un projecte arquitectònic sostenible i integrat amb l’entorn, les noves instal·lacions de l’INEFC Pirineus se situaran en una parcel·la de propietat municipal de l’Horta del Valira, i disposaran d’un ampli espai d’accés i una plaça de més de 500 m² prèvia a l’edifici, que suposarà un punt de trobada per a la ciutat.

L’edifici, que tindrà un perfil urbà inspirat en el perfil altimètric de la serralada del Cadí, comptarà amb aules, despatxos per a la part administrativa i de gestió, zona de treball per al personal docent, una biblioteca i una sala d’estudi, laboratoris i tallers, una pista polivalent i una sala de càrdio i pes lliure, una sala d’actes, una cafeteria i pistes exteriors.

Es preveu que la licitació del projecte de construcció es publiqui aquest mes de desembre, que les obres s’iniciïn durant aquesta primavera i que el nou centre estigui enllestit per a començar el curs 2026-2027. A banda dels 4 milions aportats pel Govern, el projecte del nou edifici compta també amb una subvenció de la Diputació de Lleida del mateix import i la resta prové de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.





Aquest curs es graduarà la primera promoció del centre

Des del curs 2021-2022, quan es van estrenar els estudis, l’alumnat (40 per curs) fa temporalment les classes teòriques a l’edifici del Centre Cultural Les Monges, de la Seu, mentre que les pràctiques es fan en espais i instal·lacions municipals i d’entitats col·laboradores. Es tracta d’un grup d’estudiants desplaçat d’aquesta titulació de l’INEFC de Lleida, adscrit a la Universitat de Lleida.

El curs 2024-25 va començar amb un total de 177 alumnes. Amb la nova fornada d’estudiants nouvinguts, l’INEFC Pirineus tancarà aquest curs acadèmic el cicle amb el funcionament dels quatre cursos del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, la qual cosa suposarà que, quan s’acabi el curs actual, es graduarà la primera de les promocions del centre, la del curs 2021-2022.

INEFC Pirineus va néixer el 2021 com un projecte de país i com el primer centre universitari focalitzat, específicament, en la formació dels esports en el medi natural de muntanya, un grau pioner a tot l’Estat espanyol i a Europa que destaca tant en la formació com en la recerca aplicada, gràcies a aliances estratègiques en àmbits rellevants com les activitats de muntanya i neu, i la sostenibilitat i resiliència dels esports d’hivern i de muntanya al Pirineu.

Les activitats de natura més significatives que es porten a terme a l’INEFC Pirineus són les de piragüisme, al Parc del Segre; les sessions d’hípica a l’Escola Agrària de Bellestar; l’esquí alpí o surf de neu a l’estació de La Molina, i l’esquí de fons a les estacions de Tot Nòrdic.